Új tulajdonosokhoz került a Netlock

Ismét tulajdonost vált a Netlock Kft., mely 1996-os indulását követően a különböző digitális bizalmi szolgáltatások, többek között aláírás-hitelesítéssel alapozta meg mára jócskán megcsappant hírnevét - írja a Forbes.

Az utóbbi években jelentős anyagi és reputációs problémákkal küzdő szolgáltatót a lap riportja szerint Lévai Bálint, a BioTech USA cégcsoport társtulajdonosa és Somkuti András, a Docler Holding korábbi elnöke, a Netlock egykori ügyvezetője vásárolta meg előző tulajdonosától, a Columbus magántőkealaptól.

A cég által kiadott közlemény szerint az új vállalkozásban Somkuti András vezérigazgatóként, míg Lévai Bálint marketingigazgatóként vesz részt, 50-50%-os tulajdonosi arány mellett. A tulajdonosok közösen felelnek a stratégiaalkotásért, az üzletfejlesztésért és a nemzetközi növekedés irányításáért.

Az új tulajdonosok szerint az alapvető hitelesítési szolgáltatások megtartása mellett a cél a termékportfolió átalakítása és a nemzetközi a terjeszkedés a nemzetközi piacok felé, végső soron pedig egy olyan globális technológiai brandet kívánnak felépíteni, mely

digitális tartalmakat hitelesít a mesterséges intelligencia és a deepfake korszakában.

A Netlock szerint a digitális környezet egyik legnagyobb kihívása ma annak bizonyítása, hogy egy online tartalom valódi: ki hozta létre, mikor készült, és történt-e rajta bármilyen módosítás. Ez különösen kritikus lehet például egy vitatott videótartalomnál, egy biztosítási káreseményhez csatolt fényképnél vagy egy távoli, videós ügyfélazonosítás során.

A problémára átfogó választ adhat a Netlock Content Suite nevű rendszere, mely igazolja, ki hozta létre a tartalmat, azt jogilag is érvényes hitelesítéssel látja el, bizonyítja, hogy mikor és milyen formában keletkezett az adott tartalom illetve pontosan követhetővé teszi az összes későbbi módosítást.