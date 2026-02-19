Megszűnik a messenger.com

Ismét takarít egyet a Meta talán legfontosabb üzenetküldő szolgáltatása, a Messenger házatáján. A cég tavaly októberben szüntette meg a Windows és macOS alá kiadott natív desktopos alkalmazást a csevegőhöz, de ekkor még elérhető maradt a böngészőn keresztül elérhető webes külön felület az üzenetek kezeléséhez. A cég ezután a komplexebb asztali Facebook alkalmazást ajánlotta alternatívaként az üzenetküldéshez.

Hamarosan már ez sem lesz opció, mivel 2026. áprilisától kezdődően a Meta nyugdíjba küldi a messenger.com domén alól előhívható asztali böngészős verzióját is a csevegőnek, tehát nem lesz rá lehetőség, hogy a felhasználó a Facebookot megkerülve közvetlenül a Messengert érje el kerülőúton. A felhasználóknál már elkezdtek megjelenni a változásról szóló értesítők, és az arról szóló ajánlás, hogy a facebook.com/messages oldal alatt lehetséges a későbbiekben böngészőn keresztül csevegni, a domén kivezetése után már egyébként is automatikusan ide irányítják át a látogatókat.

Bérkutatás és menedzserhalál A 2026-os informatikai fizetéseken pörögtünk, aztán majdnem sikerült lebeszélni mindenkit a menedzser karrierről. A 2026-os informatikai fizetéseken pörögtünk, aztán majdnem sikerült lebeszélni mindenkit a menedzser karrierről.

Bérkutatás és menedzserhalál A 2026-os informatikai fizetéseken pörögtünk, aztán majdnem sikerült lebeszélni mindenkit a menedzser karrierről.

A cég még 2020-ban, a koronavírus-járvánnyel érkező home-office-korszak csúcsán adta ki a dedikált Messenger alkalmazást asztali PC-kre, miután a szolgáltatás iránt megnövekedett az igény a hang- és videóhívások gyors megszaporodásával. A mobilos Messenger alkalmazással kapcsolatban nem várható semmi ilyen lépés, az üzenetküldések jelentős forgalma egyébként is már mobilplatformon zajlik.

A dedikált weboldal és asztali kliens elkaszálása erősen azt mutatja, hogy a vállalat visszalép az integrált üzenetküldő háttérendszer létrehozásának korábbi tervétől, ami az egy összes ilyen szolgáltatását összekapcsolta volna. Egy időben ugyanis az volt az elképzelés, hogy a Messenger, a WhatsApp és az Instagram Direct egyetlen back-end infrastruktúrán tömörül, és univerzális lett volna az átjárás a Meta különböző csevegői között egyetlen platformon keresztül.