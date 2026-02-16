Elhunyt a Sega konzolok atyja

Hideki Sato 77 éves volt.

Helyi lapok jelentései szerint múlt hét pénteken 77 évesen elhunyt a Sega konzolok tervezőjeként ismert japán mérnök, Hideki Sato. A szakember karrierje az 1970-es években kezdődött a cégnél, legkorábbi projektjei között a MonacoGP, a Turbo és a Star Jacker árkádjátékokat tartják számon.

Sato legnagyobb érdeme, hogy 1983-tól 2001-ig vezette a Sega otthoni konzolok tervezéséért felelős mérnöki csapatokat, így végigkísérte, ahogy a Sega játéktermi óriásból az otthoni konzolok egyik úttörőjévé vált. A mérnök nevéhez olyan legendás játékgépek fűződnek, mint az SG-1000, a Master System, a Mega Drive/Genesis, a Saturn és a Dreamcast. 2001-től kezdődően a korábban elhunyt Isao Okawa elnöki pozícióját vette át, amiről rövid idő után 2003-ban lemondott, 2008-ban pedig minden szálat elvágott a Segával.

A Sato által tervezett termékek voltak az első olyan konzolok, melyek megingatták a Nintendo dominanciáját, utat nyitva a PlayStation és az Xbox előtt. Az 1999-ben piacra dobott Dreamcast ugyan sajnos valódi kudarcnak bizonyult, de legtöbben egy korát megelőző gépként tekintenek rá vissza úttörő funkciókkal, a Dreamcastra írt Phantasy Star Online játék volt például az első sikeres konzolos MMORPG játék.

Sato mindössze néhány hónappal követi David Rosent, a Sega társalapítóját, aki tavaly decemberben hunyt el 95 éves korában.