Indul az uniós vizsgálat a Shein ellen

Indul az eljárás annak megállapítására, hogy a kínai webáruház elehet tesz-e a DSA-ban foglalt előírásoknak.

Az Európai Bizottság ma kiadott közleménye szerint kezdetét veszi a Shein elleni hivatalos eljárás a digitális szolgáltatásokról szóló uniós törvény (DSA) előírásainak megsértésének vádjával. Az uniós szerv számos ponton problémásnak találta az olcsó termékeiről híres kínai áruház gyakorlatait, többek közt a platform függőséget okozó kialakítását, az ajánlórendszerek átláthatatlanságát és az illegális termékek értékesítését, de a bűnlajstromban olvasható a gyermekekkel szembeni szexuális visszaélést ábrázoló anyagok megjelenítése is - utóbbi kategóriában az áruházon keresztül megvásárolható, gyermekeket formáló szexbabák ütötték ki a biztosítékot.

A bizottság mélyreható vizsgálatot fog végezni arról, hogy a Shein elégséges intézkedéseket tett-e, és további információkat kér be a vállalatól és harmadik felektől. A hivatalos eljárás felhatalmazza a szervet további végrehajtási intézkedésekre, kérhet például ideiglenes intézkedéseket a webáruháztól, és dönthet a Shein által javasolt kötelezettségvállalásokról. A DSA egyébként nem határoz meg határidőt a hivatalos eljárás lezárására, egy ilyen mélyreható vizsgálat időtartama számos tényezőtől függ, leginkább az ügy összetettségétől.

Az uniós bizottság 2024 áprilisában értesítette arról a Sheint, hogy vevőszáma meghaladta a DSA-ban meghatározott limitet, mely felett rendszerszintű szolgáltatónak, vagy nagyon nagy online platformnak (Very Large Online Platform, azaz VLOP) számít az elsősorban ruházati termékekre szakosodott áruház. A kínai e-kereskedők és piacterek közül eddig az Aliexpress-t és a Temut sorolta óriásplatformok közé a bizottság.

Kérdés persze, hogy a VLOP-kijelölés mennyire oldja meg az európai piac számára legfájóbb problémát, a kínai piactereket jellemző, nehezen bizonyítható dömpingárazást, mely a legnagyobb károkat okozza a kontinensen működő kereskedőknek. A hamisított termékek Európába áramlásának ugyanakkor valamelyest gátat szabhat a Bizottság intézkedése - vélik piaci szakértők.