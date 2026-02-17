Mesterséges intelligencia fordítja le a miséket a Vatikánban

A római katolikus egyház ha néha nem is úgy tűnik, de azért halad a korral, most például olyan, mesterséges intelligencia alapú rendszert vet be, mely a Vatikánba látogató hívők elmélyülését segíti.

A mesterséges intelligencia használata manapság már az olyan, a technológiai vívmányokat valamivel lassabban felkaroló szervezetek számára sem feltétlenül tabu, mint a római katolikus egyház. A kisebb, lokális kezdeményezések után most maga a Vatikán is beállt az AI aktív használóinak sorába.

Az egyház híveinek központi zarándokhelyét jelentő Szent Péter-bazilika így mostantól mesterséges intelligencia bevonásával teszi lehetővé, hogy a szentmisék szövegeit a hívek a saját anyanyelvükön hallgathassák meg vagy olvashassák el, méghozzá valós időben.

Az Apostoli Szentszék által kiadott közlemény szerint a Szent Péter-bazilika évszázadokon át üdvözölte a híveket a világ minden tájáról, az új eszköz pedig hozzájárul a katolikus egyház azon küldetéséhez, hogy mindenki egyházává váljon.

Ha csak a mesterséges intelligencián múlik, azért még nem teljesen mindenkié, hiszen a Translated nevű AI-tolmácscéggel kötött együttműködés révén egyelőre 60 nyelvet támogat az AI-szinkrontolmács, méghozzá külön applikáció nélkül - a híveknek elég csak egy QR-kódot beszkennelniük a telefonjukkal, ezt követően a böngészőn keresztül férhetnek hozzá a hangsávhoz vagy a feliratozáshoz.