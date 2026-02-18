Facebookra posztoló halottakról szól a Meta új szabadalma

Bizarr ötletet védett le a közösségi óriás.

A Business Insider forrásai szerint a Meta egy egészen bizarr szabadalmat védetett le magának tavaly decemberben. A közösségi óriás egy olyan eljárás ötletét védte le, melyben egy nagy nyelvi modell (LLM) képes lenne a közösségimédia-felületeken kvázi mímelni egy valós személy személyiségét a rá jellemző stílusú aktivitással. Ehhez a rendszer elemezné a felhasználó korábbi adatait (pl. posztok, hozzászólások, lájkok, üzenetek), és ezek alapján egy „digitális klónt" hozna létre.

A Meta jelenleg annyit kínál opcióként a Facebookon, hogy emlékoldallá alakítja az elhunyt személyek fiókját érvényes kérelem beérkezése után, de a megfelelő okmánnyal rendelkező Facebook-ismerősök akár a szerettük fiókjának teljes törlését is kérhetik. A szabadalmi dokumentum szerint azonban a közösségi óriás kacérkodik azzal a gondolattal, hogy egy AI-ügynök az elhunyt fiókjának felett átvehesse „az irányítást”, és a nevében tegyen közzé bejegyzéseket, hagyjon kommenteket és csevegjen, ahogy azt egy élő Facebook-tag is tenné. A szabadalom leírása szerint ez az elképzelt rendszer nem csak halál esetén lehetne alkalmazható, de akkor is, ha valaki hosszabb ideig szünetet tartana a közösségi médiában (ez például az influencerek számára jelenthetne automatizált megoldást).

Ez persze még nem jelenti azt, hogy a Meta a valóságban is implementálna egy ilyen megoldást, inkább arról lehet szó, hogy még a szintén dollármilliárdokat AI-ba fektető versenytársak előtt szeretett volna levédeni a koncepciót, ami akár másnak is eszébe juthat az AI replikációs képességeinek meredek fejlődése közepette. A rendszerek már élő és halott személyekről is képesek videókat generálni, ennek az aggodalomnak a ByteDance nemrég bemutatott Seedance 2.0 szolgáltatása adott egy újabb aktualitást.

