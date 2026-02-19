Közös infrastruktúrára támaszkodhat a jövőben a One és a Yettel

Úgynevezett nem kötelező érvényű megállapodást kötött a 4iG Csoport e& PPF Telecom Grouppal a magyarországi vezetékes-és mobilinfrastruktúra-hálózatok szorosabb integrációja céljából - jelentette be a magyar fél csütörtök délelőtt. A formálódó ügylet részeként kölcsönös tulajdonszerzés jöhet létre a két cégcsoport érdekeltségeiben, változatlan irányítási szerkezet mellett.

A most bejelentett tranzakció keretében keretében az e& PPF Telecom Group 38%-os kisebbségi részesedést szerezhet a 2Connectben, az ügylet mellett pedig az egyesült arab emírségekbeli szuverén befektetési alap további 11%-os részesedést vásárolhat a társaságban.

Ezzel párhuzamosan a 4iG Csoport távközlési leányvállalata, a 4iG Távközlési Holding Zrt. legfeljebb 49%-os meghatározó stratégiai részesedést szerezhet a CETIN Hungaryben, amelynek részvényesei között az e& PPF Telecom Group mellett a szingapúri szuverén befektetési alap, a GIC Private Limited is megtalálható.

A 4iG számára ez a lépés azért különösen értékes, mivel távközlési szolgáltatója, a One Magyarország jelenleg nem rendelkezik saját mobilinfrastruktúrával, így a CETIN-részesedés megszerzése esetén a csoport kiegyensúlyozottabb és fenntarthatóbb infrastruktúra-portfóliót alakíthat ki.

Bár a 4iG számára kézenfekvő lépés lett volna a Vodafone Magyarországból korábban kivált, jelenleg a Vodafone Csoport tulajdonában lévő Vantage Towers toronycég megszerzése, a jelenlegi forgatókönyv alapján erre azonban valószínűleg nem fog belátható időn belül sor kerülni.

Multi-tenant hálózat

A kereszttulajdonlásra épülő és multi-tenant – azaz több kereskedelmi szereplő kiszolgálásra épülő – együttműködés révén az infrastruktúra-vállalatok a várakozások szerint jelentős méretgazdaságossági előnyt érhetnek el.

Az új működési modell révén a One Magyarország és a Yettel Magyarország közös infrastruktúra-vállalatokra támaszkodhatnak, ugyanakkor az ígéret szerint továbbra is biztosított az egymástól teljesen független működés és a verseny.

A múlt héten bejelentett, kapcsolódó nagykereskedelmi megállapodások eredményeként a Yettel Magyarország a 2Connect országos vezetékes hálózatát használva már 2026 második felétől megkezdheti belépését szolgáltatásaival a vezetékes szélessávú piacra, míg a One várhatóan 2028-tól használhatja a CETIN mobil rádiós infrastruktúráját.

Ez a fajta működés a mobilhálózati eszközbeszállítók diverzifikációját is elősegítheti, igaz, jelenleg mind a One mobilhálózatában, mind a CETIN aktív és passzív hálózati elemeit illetően kínai gyártó a fő beszállítópartner (a One esetében a Huawei, a CETIN-nél pedig a ZTE).

A honi piacon egyébként a Magyar Telekomnak is vannak élő hálózatmegosztási megállapodásai a CETIN-nel és partnercégével, a Yettellel, egyrészt a 800 MHz-es spektrumon működő LTE-hálózat, másrészt a 2G-hálózat üzemeltetésére vonatkozóan - utóbbi részeként a Telekom 2G-s ügyfeleit januártól kezdődően fokozatosan a Yettel infrastruktúracége szolgálja ki.

Az új modell a felek szerint mindkét infrastruktúra-vállalat számára jelentős éves működési költségszinergiákat biztosíthat, miközben további értéknövelő hatást jelent, hogy a 4iG és az e& PPF Telecom Group tulajdonosként közvetlenül részesülhet az infrastruktúra-eszközök működéséből származó bevételekből és eredményekből.

A tranzakciók zárása a részvényesi és hatósági jóváhagyásokat követően 2027 elején várható.