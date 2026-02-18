Egyre inkább úgy tűnik, hogy egy rakás gyártót földbe fog állítani a memóriakrízis

Példátlan mértékű, ebből kifolyólag mindeddig példátlan hatása lehet a tavaly év közepétől felborult memóriapiaci kereslet-kínálati aránynak - hívják fel a figyelmet iparági bennfentesek.

Azzal, hogy a memóriaárak az egekben vannak, és van még ennél feljebb, ma már valószínűleg keveseknek árulunk el bárminemű újdonságot, a memóriapiaci krízis hatásai azonban mostanra nagyon úgy tűnik, hogy a koronavírus-járványt kísérő chiphiánynál is súlyosabbak lehetnek.

Az elemzők és piackutatók egyre több iparágban kezdik kongatni a vészharangot, míg más, a szegmensben érdekelt szereplők már-már apokaliptikus helyzetet vizionálnak - tegyük hozzá, némi alappal.

Ilyen az SSD-kontrollek egyik ismert gyártójának tekintett Phison vezérigazgatója, Pua Khein-Seng, aki egy kínai nyelvű interjúban konkrétan azzal riogatott, hogy

a memóriakrízis hatására egy éven belül számos rendszergyártó mehet csődbe vagy lesz kénytelen komplett termékkategóriákat kivezetni a piacról.

A szakértő szerint ennek legfőbb oka, hogy mostanra általánossá vált, hogy a memóriagyártók már három évre előre szerződnek és előre fizetést kérnek a kis-közepes méretű elektronikai/IT gyártóktól, ellenkező esetben a termelőkapacitást szinte teljes egészében az AI-központú hardverek gyártói számára allokálják.

A memóriagyártók ráadásul Khein-Seng szerint saját belső prognózisaikban már azzal számolnak, hogy a jelenlegi kereslet-kínálati aránytalanság legalább 2030-ig, pesszimista forgatókönyvek szerint pedig akár egy évtizedig is fennálhat majd.

A helyzet gyors megoldására mindenesetre alig van kilátás, mivel a gyártókapacitás bővítése évekig tartó folyamat, Kína pedig minden igyekezete ellenére nem tudja pótolni a világpiaci kapacitáskiesést. Ennek egyrészt az az oka, hogy nem tud olyan volumenben termelni, mint a piac legnagyobb szereplői, másrészt az olcsó kínai memóriára a szintén komponenshiánytól szenvedő honi vevők azonnal lecsapnak.

Via PCGamer.