Beépített speed testet kap a Windows 11

Közvetlenül a Tálcáról elérhetővé válik a hálózati sebességmérés.

Az előzetes csatornákon keresztül kiadott 26100.7918 és 26200.7918 verziószámú Windows 11-frissítések betekintést nyújtanak abba, hogy milyen új funkciók várhatók az operációs rendszerhez a következő hetek során a stabil kiadással.

Az egyik érdekesség a Tálcáról előhívható hálózati sebességmérő, mely a wifi- vagy mobilhálózati beállítások ikonján keresztül érhető el jobb gombbal kattintással. A funkció ezután automatikusan megnyitja az alapértelmezettként kiválasztott böngészőt a sebesség méréséhez. Ez különösen akkor lehet hasznos, ha a felhasználó új hálózatra csatlakozik, ráadásul nem kell külsős weboldalt sem megnyitnia pluszban.

A Windows 11 előnézeti verziójának leírása szerint a sebességteszt az Ethernet-, Wi-Fi és mobilhálózati kapcsolatokat méri, hogy segítsen ellenőrzini a hálózati teljesítményt és elhárítani az esetleges problémákat. A bevezetést fokozatosan kezdi meg a Microsoft a Windows 11 Insider program résztvevői közt, így a funkció elérhetősége eszközönként eltérő lesz.

Via The Verge.