Bérkutatás és menedzserhalál

A héten megjelent, legismertebb hazai bérkutatás mindenképpen megért egy misét. Egyrészt - valljuk be - kevés népszerűbb téma van a fizetéspornónál, másrészt a piac nagy része elsődlegesen egy olyan kutatásra támaszkodik, melynek módszertani háttere zavaros, relevanciája pedig egyre inkább megkérdőjelezhető. Az pedig már csak hab a tortán, hogy három év alatt három középértéket használtak a béreknél, átlagtól a mediánon át egészen a móduszig, ami az érdemi éves összehasonlítást nem igazán teszi lehetővé.

Az adás második felében a menedzser karrierút átmeneti (?) nehézségeiről beszélgettünk, jelenleg ugyanis kevés jó érv amellett, miért is érdemes ebbe az irányba mozogni. A terhelés extrém magas, a felelősség és az elvárások az egekben vannak, a motivációs eszközök limitáltak, az alattad lévők többsége pedig kiégés számos árnyalatán levitál. Mindeközben az IC pályaív AI-jal turbózva szalad el alólad, megnehezítve az esetleges visszatérést.

