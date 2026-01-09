Nem megy a temetőbe a ChromeOS!

Az új Aluminium OS-t ugyan nem támogatja majd minden Chromebook, de a ChromeOS sem szűnik teljesen, mivel milliónyi használatban lévő eszközt kell még életben tartani.

Jó ideje hallani már arról, hogy a Google összeolvasztaná a ChromeOS-t és az Androidot egy új platformban - a vállalat lényegében a ChromeOS élményét és az alatta nyugvó technológiát szeretné újragondolni az Android rendszer előnyeinek kombinálásával az Aluminium OS kódnév alatt fejlesztett rendszerrel. November végén arról jelentettek a lapok, hogy az AluminiumOS idővel teljesen leváltaná a ChromeOS-t, de megmaradhat a márkajelzés, és a korábbi verziókat „ChromeOS Classic”-ra nevezhetik át.

2026: ez a választás az IT munkaerőpiacot is megbolygatja Évindító adásunk tradicionálisan az IT munkaerőpiaccal kapcsolatos 2026-os prognózisainkat foglalja keretbe.

John Maletis, a Google alelnöke a napokban próbált pontot tenni a találgatások végére, és tisztázta a nyilvánosság előtt, hogy az Aluminium OS fejlesztése nem jelenti azt, hogy a ChromeOS meg fog szűnni, vagy hogy a Chromebookokat kukázná a vállalat. A keresőcég embere külön hangsúlyt adott annak, hogy a Chromebookokra vonatkozó 10 éves támogatás és automatikus frissítések garantálása továbbra is biztosítani fogja a folytonosságot több millió felhasználó számára a munkahelyeken, iskolákban és a mindennapokban. Ez a kijelentés ellentmond azoknak az értelmezéseknek, hogy a ChromeOS teljesen be lenne olvasztva a későbbiekben az Androidba.

Az Aluminium OS már az Android és ChromeOS platformok egyesített előnyeit hordozó rendszer lesz, mely a cég szerint gördülékeny adatmegosztást tesz lehetővé a telefonok és laptopok között. Az újabb kompatibilis Chromebookok később megkapják az Aluminium OS támogatását, de a régebbi eszközök számára továbbra is biztosított lesz a frissített és biztonságos ChromeOS – emelte ki a cég. Az AluminiumOS és a ChromeOS tehát egy ideig még biztosan megfér egymás mellett, mielőtt megindulna bármilyen fokozatos kivezetés.

Via AndroidAuthority.