Sosem vettek még ennyi iPhone-t Európában

De ettől még a Samsungnak sikerült megőriznie első helyét a régióban.

Az Omdia elemzőcég friss jelentése szerint az Apple 36,9 millió iPhone-t szállított le Európában 2025-ben, ami 6 százalékos éves növekedést jelent az előző évhez viszonyítva, így a cupertinói vállalat eddig nem látott mértékű, 27 százalékos piaci részesedést szerzett magának a régióban. Mindezt annak ellenére, hogy az európai okostelefon-piac összességében egy százalékkal esett vissza az év során 134,2 millió szállított mobillal, ami a gyengébb kereslet és az új helyi szabályozások számlájára írható.

Az Apple kínálatából az iPhone 16, az iPhone 16 és iPhone 17 Pro Max variánsai, valamint az olcsóbb iPhone 16e voltak a legvonzóbbak a vásárlók számára. Utóbbi modellel főleg azokat tudta megszólítani a cég, akik a régebbi, USB-C porttal nem rendelkező telefonokat szerették volna leváltani modernebb megoldásra.

A Samsung ennek ellenére továbbra is megőrizte első helyét a régióban 46,6 millió eladott készülékkel, míg a Xiaomi a harmadik helyen végzett 21,8 millió készülékkel és 16 százalékos piaci részesedéssel. Érdekesség, hogy a Honor első alkalommal került fel a legnagyobb öt márka közé Európában 3,8 millió készülékkel, ami négy százalékos éves növekedést mutat. A kínai cég főleg a megfizethető X-szériának és az értékesítési partnerekkel való erősebb kapcsolatoknak köszönheti a növekedést. A negyedik helyen a Motorola áll 7,7 millió eszközzel és 6 százalékos részesedéssel.

Az erősödő európai eladások is hozzájárulhattak ahhoz, hogy a bár 2025 baljósan indult az iPhone-ok gyártója számára, az év végével sikerült mindent kompenzálnia, és minden eddiginél több okostelefont öntött rá a globális piacra. A Counterpoint Research januárban közölt kimutatása szerint a cupertinói cég a globális piac 20 százalékát szerezte éves 10 százalékos növekedéssel, amivel az okostelefon-piac értékesítési volumen alapján felállított rangsorában sikerült elhappolnia a Samsung korábbi első helyét.