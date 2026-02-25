Az AMD tulajdonosa lehet a Meta egy újabb körforgásos üzletben

Jelentős összegről szóló stratégiai megállapodást kötött egymással az AMD és a Meta Platforms, melynek a beszállítói megbízáson túl része egy tulajdonszerzésről szóló csomag is - jelentették be a felek kedden.

A megadeal részeként az AMD a következő öt évben hatvanmilliárd dollár értékben szállít mesterséges intelligencia inferencia számításokra optimalizált, kifejezetten a Meta igényei alapján konfigurált MI450-alapú rendszereket, összesen hat gigawattnyi extra számítási kapacitást nyújtva ezzel Mark Zuckerberg cégének. Az üzlet több lépcsőfokban jöhet létre, az első gigawatt "szállítása" az idei második félévben válhat esedékessé.

Az egyes etapok teljesítése során emellett az AMD opciót kínált a Meta-nak egy legfeljebb 10%-nyi tulajdonrészt képviselő, 160 millió részvényből álló csomag megszerzésére, részvényenként egycentes lehívási áron. Az AMD papírjai egyébként jelenleg 213,8 dolláron állnak a tőzsdei kereskedésben, az ügylet bejelentésének hatására az árfolyam azonnal 14%-ot erősödött, majd zárás után valamennyit visszakorrigált.

A megállapodás szinte egy az egyben tükrözi az AMD és az OpenAI között tavaly októberben kötött egyezséget - akkor a két cég szakasztott hasonló feltételekkel csapott egymás tenyerébe, vagyis a hat gigawattnyi számítási kapacitást biztosító rendszerek mellett 160 millió AMD-részvény is gazdát cserélhet éppúgy egycentes áron, mint a Meta esetében.

A Meta a mostani üzlettől függetlenül is az AMD egyik jelentős partnerének számít, ahogy a cég megpróbálja diverzifikálni adatközponti rendszereit, versenyre késztetve ezzel az iparágat letaroló Nvidia-t. A vállalat korábban minden eddiginél nagyobb összegű, 135 milliárd dolláros költési prognózist adott az idei évre, jelentős mértékben az adatközponti bővítések által hajtva.

A hasonló "körforgásos" üzletek - vagyis amikor egy platformtulajdonos bizonyos üzleti célok elérése esetén olcsón bevásárolja magát az egyik beszállítójába vagy akár fordítva - egyre népszerűbbnek tűnnek az AI-iparág szereplői között. Korábban hasonló módon szerzett részvényopciót az OpenAI-ban az Nvidia és a Microsoft is.