Itthon még nem jellemző az AI által generált bántalmazó tartalom, de a tendencia emelkedőben

A mesterséges intelligenciával generált bántalmazó tartalmak tömegessé válása egyelőre Magyarországon nem jellemző, de a hatóság jogsegélyszolgálata mindenkit arra bíztat, hogy ha ilyen tartalom által érintett, kérjen segítséget az illetékesektől.

Globális felzúdulást keltett januárban az xAI képgenerátor-szolgáltatásának megújítása, mely - hivatalosan technikai problémára visszavezethetően - lehetővé tette kiskorúak szexuális ábrázolását is. Az ügyben az amerikai, brit és európai hatóságok egyaránt az asztalra csaptak, Magyarországon ugyanakkor egyelőre nem jellemzők a fentiekhez hasonló visszaélések.

Legalábbis a NemzetI Média- és Hírközlési Hatósághoz (NMHH) tartozó Internet Hotline jogsegélyszolgálat szerint, mely ugyanakkor emelkedő tendenciára figyelmeztet. A szervezet közleménye alapján 2025-ben 15, mesterséges intelligencia segítségével létrehozott, ám valós személy arcképével visszaélő tartalmat jelentettek a hotline-nak – beleértve a deepfake-technológiával készült, gyermekekkel szemben elkövetett visszaéléseket, valamint a felnőtteket ábrázoló hamisított szexuális felvételeket is.

Bár maguk az elkészült tartalmak nem valósak, az általuk okozott károk rendkívül súlyosak lehetnek az áldozatok, vagyis azok számára, akiknek a képmásával és személyazonosságával visszaélnek - hívja fel a figyelmet a hatóság. Emellett a nemzetközi tapasztalatok azt mutatják, hogy a deepfake-felvételek ma már szorosan kapcsolódnak a szexuális kényszerítéshez és a zsaroláshoz is.

Az Internet Hotline számára az interneten elérhető konkrét tartalmak bemutatásával és az azokra mutató pontos hivatkozásokkal bejelentést tenni, melyet a hatóság részéről további intézkedések követnek a tartalom mielőbbi elérhetetlenné tétele, illetve adott esetben nyomozati eljárás megindítása érdekében.

A jogsegélyszolgálattól az alábbi űrlapon keresztül kérhető segítség.