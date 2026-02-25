Miért érdekes nekünk, hogy leköszön a legnagyobb arab távközlési óriás feje?

Mandátumának lejártát követően leköszön az egykor Etisalat, ma e& néven működő arab telekommunikációs multi éléről annak vezérigazgatója, Hatem Dowidar. Az ő irányítása alatt kezdődött a cégcsoport európai expanziója, melynek részeként cége 2024-ben áttételesen irányítást szerzett a magyar távközlési piac egyik szereplője, a Yettel Magyarország felett.

Saját döntése alapján hatéves mandátumának lejártát követően átadja a stafétát az e& élén a cég vezérigazgatója, Hatem Dowidar - jelentette be az egyiptomi származású üzletember a társaság rekord számokat mutató éves pénzügyi beszámolójának közzétételével egy időben.

De mi a fene az az e& és miért érdekes, hogy ki áll az élén?

A kérdés jogos, az abu-dzabi székhelyű távközlési multinak ugyanakkor vannak komoly európai, sőt, magyar távközlési piaci érdekeltségei, kötődései is.

Az e& (korábbi nevén Etisalat) ugyanis éppen Dowidar irányítása alatt kezdett jelentős nemzetközi expanziós politikába, melynek részeként betársult a cseh PPF Group távközlési ágába, méghozzá irányító szerepben, ezzel technikailag átvéve a kontrollt többek között a Yettel Magyarország felett is.

Alighanem ő volt az, aki a végső áment rámondta arra, hogy a 4iG Csoporthoz tartozó 2Connect infrastruktúra-cég és a szintén az e& PPF Telecom Group többségi tulajdonában lévő CETIN Hungary kereszttulajdonlásra épülő multi-tenant együttműködést kössön idén februárban - bár tulajdonképpen lehet, hogy az ilyen porszem üzletekkel kapcsolatos döntéseket már alsóbb szintekre delegálta Dowidar.

Aki egyébként a Vodafone Csoport egyiptomi leányvállalatánál kezdte távközlési karrierjét 1999-ben, ahol mindjárt a leánycég vezérigazgatójaként debütált, aztán - micsoda véletlenek! - később annak a Vodafone Malta-nak is volt a vezérigazgatója, melynek lakossági üzletágát a One Magyarország jelenlegi vezérigazgatója, Bányai Tamás is irányította.

A szakember 2015-ben érkezett az e&-hez, melynek 2020-ban lett a vezérigazgatója (a cég 2022-ben váltott márkanevet).

Az e& a tavalyi rekordévében csaknem 73 milliárd emirátusi dirham (AED), azaz nagyjából 19,8 milliárd amerikai dollár bevételt ért el, 14,4 milliárd AED (kb. 3,9 milliárd dollár) nettó profit mellett.

Salam, Hatem!