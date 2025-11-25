Aluminium OS néven jöhet a „PC-re szánt Android"

A Qualcomm éves Snapdragon Summit eseményének egyik legérdekesebb bejelentése arról szólt pár hónapja, hogy a Google évek óta emlegetett Androidot futtató PC-je kezd termékké formálódni, és az első ilyen eszköz kereskedelmi forgalomba kerülése 2026-ban várható. Egy ideje már nem titok, hogy a vállalat lényegében a ChromeOS élményét és az alatta nyugvó technológiát szeretné újragondolni az Android rendszer előnyeinek kombinálásával, ráadásul a Geminit és a teljes Android AI ökoszisztémát integrálni tervezi asztali környezetbe.

Egészen eddig nem lehetett tudni, hogy milyen nevet kaphat az operációs rendszer, de a legfrissebb információk szerint a belsősök „Aluminiumként" hivatkoznak az „asztali androidos" projektre. Az elnevezésre a keresőóriás által közzétett álláshirdetések munkaköri leírásaiban bukkantak rá a szemfülesek, melyekben a cég hosszútávú tervei is körvonalazódnak. A ChromeOS-t idővel teljesen leváltaná az Aluminium OS, de megmaradhat a márkajelzés, és a korábbi verziókat „ChromeOS Classic”-ra nevezhetik át a források szerint.

Adminisztrátori jogok teljes kontroll alatt (x) Intelligens jogosultságkezeléssel egyszerűbben bezárhatók a potenciális támadási felületek és nyitva felejtett kiskapuk. Intelligens jogosultságkezeléssel egyszerűbben bezárhatók a potenciális támadási felületek és nyitva felejtett kiskapuk.

Adminisztrátori jogok teljes kontroll alatt (x) Intelligens jogosultságkezeléssel egyszerűbben bezárhatók a potenciális támadási felületek és nyitva felejtett kiskapuk.

A ChromeOS és az Android egyesítése régóta folyó projekt a Google-nél, az első próbálkozások azonban zsákutcának bizonyultak. A Chrome OS-t elsősorban webes alkalmazások futtatására optimalizálták, amelynek számos előny mellett sok hátránya is van, ezért egy Chromebook vagy Chrome OS még a mai napig sem alkalmas elsődleges PC-nek. Ennek ellenére a rendszer néhány területen igen magas részesedést ért el, például az amerikai közoktatásban. A notebookos platformnak ugyanakkor van egy komoly előnye az Androiddal szemben, mégpedig az automatikus, központi szoftverfrissítések - ezáltal pedig a nagyobb biztonság. A ChromeOS több mint egy évtizedes múltra tekint vissza, de soha nem jelentett valódi fenyegetést a felső- vagy középkategóriás Mac és PC gépek szegmensében - nem azért, mert nem lennének prémium Chromebookok, hanem azért, mert operációs rendszer terén nem kínált annyira hatékony funkciókat, mint a Windows és a macOS.

Az Android idén egy kicsit közelebb került a ChromeOS-hez olyan új funkciókkal, mint az asztali mód, az átméretezhető ablakok és a külső kijelzők továbbfejlesztett támogatása. Mivel a ChromeOS már az Android Linux kernelét és alapvető komponenseit használja, így sok szempontból az alapok már évek óta le vannak rakva. A Google a Qualcommal partnerségben dolgozik az első PC-ken, a gyártó erősebb ARM architektúrájára építkezve, ezek a PC-k már jövőre piacra kerülnek.

A legfrissebb adatok szerint a világ számítógépeinek körülbelül 1,25%-a futtat Chrome OS-t, miközben ez az arány egy évvel korábban közel 2% volt. A csökkenő tendencia szintén azt mutatja, hogy a Google esélyesen az egyik legjobb döntését hozzza meg az egységesítéssel. A cég lépése párhuzamot mutat a Huawei gondolkodásával: a kínai OEM volt az első cég, mely saját fejlesztésű mobiloperációs-rendszerét PC-kre hozta el a HarmonyOS-szel. Az androidos PC-kel a keresőcég versenyképessé válhat a kínai gyártóval szemben a PC-piacon, és további előnyt jelent számára, hogy a HarmonyOS-alapú eszközök elérhetősége nem globális, mert kizárólag a kínai piacra szánt termékekről van szó.

A Google egységes platformjának számtalan előnye lehet majd, például hogy zökkenőmentes alkalmazáshasználatot tud majd biztosítani minden eszköztípuson manuális szinkronizálás vagy kompatibilitást megkerülő megoldások nélkül, ami csökkentheti a jelenlegi fragmentáltságot. A fejlesztők szintén profitálhatnak a kompatibilitási lehetőségekből: a mobilos és asztali verziókhoz használt különálló kódbázisok fenntartása helyett erőforrásaikat a funkciók fejlesztésére összpontosíthatják a platformspecifikus adaptációk helyett. Ez a gazdasági hatékonyság felgyorsíthatja az innovációt a Google teljes alkalmazás-ökoszisztémájában.