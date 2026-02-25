Turbózza a YouTube az olcsósított előfizetést

A Premium Lite számos vonzó funkcióval bővül, kár, hogy nálunk még nem elérhető.

Hiába drágult tavaly is a YouTube Premium, még mindig van potenciál az előfizetői bázis növelésében. A cég bejelentette, hogy az ingyenes felhasználóktól elvett „Lejátszás a háttérben” funkciót most a tavaly márciusban bevezetett, de még mindig csak egyes piacokon elérhető olcsósított előfizetéses csomag részévé teszi, az offline letöltések lehetőségével együtt.

A YouTube Premium Lite egyelőre korlátozottan érhető el olyan régiókban, mint Argentína, Ausztrália, Kanada, Franciaország, Németország, Nagy-Britannia, Olaszország, Japán, Románia, Thaiföld és az Egyesült Államok, de vélhetően idő kérdése, míg az európai piac más országaiban is bekerül a kínálatba.

Az újításokat nézve gyakorlatilag a reklámmentes zenei tartalom lehet az egyetlen nyomós indok a teljes Prémium előfizetésre, és ezzel a lépéssel a Lite csomag vonzóbbá válhat azoknak az ügyfeleknek is, akik nem csak a reklámmentes tartalomért fizetnének, de további extrákat szeretnének.

Az olcsóbb előfizetéses csomag lényegében az alacsonyabb árért cserébe csak korlátozottan jelenít meg reklámokat. A legtöbb videót hirdetésmentesen nézhetik meg az internetezők, de a tájékoztató alapján „egyes zenei tartalmakon és Short formátumú videókon videóhirdetések jelenhetnek meg”, illetve a tartalmak keresése és böngészése közben is felbukkanhatnak reklámok. Az előfizetés továbbá nem tartalmazza a YouTube Music hirdetésmentes katalógusát sem.