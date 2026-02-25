Drasztikus lépésekkel fenyegeti a Pentagon az Anthropicot

Péntek kora estig adott határidőt az Anthropicnak a Pentagon arra, hogy biztosítson az Amerikai Hadsereg számára korlátlan hozzáférést a Claude AI modellhez, ellenkező esetben súlyos következményekkel kell szembenéznie a cégnek.

Pete Hegseth védelmi miniszter az AI-startup vezérigazgatójával, Dario Amodei-jel folytatott keddi tárgyalása során arról tájékoztatta a cégvezetőt, hogy ha az Anthropic továbbra sem engedélyezi, hogy a modelljét katonai célokra használják, a társaságot "ellátási láncbeli kockázatnak" minősíti az Egyesült Államok, illetve végső esetben az 1950-es Védelmi Termelési Törvény (Defense Production Act, azaz DPA) értelmében az elnök közvetlenül utasíthatja az Anthropicot a hadsereggel való feltétlen együttműködésre.

Az Anthropic lapértesülések szerint a fenyegetések ellenére nem kíván engedni, hiába érvelt azzal a minisztérium, hogy a modell katonai célú használatára kizárólag a hatályos amerikai törvények szerint, alkotmányos keretek közt kerülhet sor.

pete hegseth (fotó: afp)

Mindkét fenti fenyegetés beváltása mindeddig gyakorlatilag példa nélküli helyzetet eredményezne, az ellátási láncra kockázatos entitások körében ugyanis eddig kivétel nélkül külföldi - jórészt kínai - cégek lettek megnevezve, a DPA-t pedig ebben az évszázadban egyetlen alkalommal, a koronavírus-járvány idején használták, amikor egyes piaci szereplőknél a termelést maszkgyártásra vagy lélegeztetőgépek gyártására kellett kötelezően átállítani.

Amennyiben Amodei cége nem enged a továbbiakban sem, a legjobb esetben is búcsút inthet a kormányzati megrendeléseknek, illetve kiesne a teljes kormányzati ellátási láncból, ugyanakkor ennek meglehetősen komoly következményei lennének a Pentagonra nézve is.

A Claude ugyanis jelenleg az egyetlen olyan modell, mely a szigorú előzetes teszteléseket követően integrálva lett a hadsereg titkosított rendszereibe, jóllehet ez akár már a napokban is változhat, hiszen a Védelmi Minisztérium időközben zöld lámpát adott az xAI Grok-jának is az emelt szintű védelmi célú hálózatokban való működésre.