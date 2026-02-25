Új eszközöket vezet be az Apple az életkor-ellenőrzéshez

Szabályozói nyomásra a különféle online platformokat fejlesztő cégek számára napirendre került az életkorhatárok betartását támogató rendszerek kiépítésének feladata, ez alól nem kivétel az Apple sem. A vállalat kedden jelentette be a részleteket a közeljövőben érkező eszközökről, melyeket a fejlesztők rendelkezésére bocsát a regionális törvényekben előírt életkor-ellenőrzési kötelezettségek teljesítéséhez. Egyre több országban és régióban kötelező korhatár‑ellenőrzést végezni bizonyos alkalmazásoknál, a cég ezért most leszögezte, hogy az ausztrál, brazil és szingapúri felhasználók még csak le sem tölthetik a 18 éven felülieknek szánt alkalmazásokat hitelesítés nélkül, amit az App Store-on keresztül tudnak megtenni.

A fejlesztők a tavaly közzétett Declared Age Range API-t használhatják a korral kapcsolatos információk bekéréséhez a felhasználókról, mely frissítést kapott a bejelentéssel együtt. Az API-t a cupertinói cég azzal a céllal hozta létre, hogy a fejlesztőknek könnyebb legyen teljesíteniük a korhatár‑ellenőrzési követelményeket a felhasználók tényleges születési dátumának tárolása nélkül. Az API segítségével az alkalmazás bekérhet a felhasználó (vagy a gyerek szüleinek) korosztályához kapcsolódó információt a konkrét születési dátum bekérése nélkül, például hogy 13, 16 vagy 18 éven felüli személyről van-e szó. Az app ez alapján határozza meg a tartalmat, funkciókat vagy a felhasználói élményt.

Január elején a a leginkább tinédzserek által használt Roblox kreatív platform kötelezővé tette az Egyesült Államokban és több más régióban az addig opcionális életkor-ellenőrzést, mely egy szelfi feltöltésével, illetve a személyi igazolvánnyal rendelkezők esetében opcionálisan az okmány befotózásával jár.

A hónap végén az OpenAI életkorbecslő modellje a ChatGPT fogyasztói szintjeibe beépülve indult útnak, hogy azonosítani tudja a 18 év alattiak fiókjait. A Discord február elején jelentette be, hogy jövő hónaptól kezdődően globálisan elkezdi bevezetni az életkor-ellenőrzést a platformon, és a felhasználói fiókok alapértelmezetten a „tinédzsereknek megfelelő élményt” fogják kínálni, tehát alapvetően nem lesznek elérhetőek a kockázatosnak ítélt, felnőtteknek való tartalmak. A korhatár-ellenőrzéses folyamatban a felhasználónak videós szelfit kell mutatnia magáról, vagy okmánnyal igazolhatja a korát.

A szakértők szerint egyébként a jelenleg elérhető legjobb kormeghatározó technológia is körülbelül kétéves hibaablakkal dolgozik, így jó eséllyel a 16 és 20 év közöttiek csoportjába esők találkozhatnak majd legtöbbször téves megjelölésekkel.

A kiskorúakat érintő digitális kockázatok problémája azután kapott világszerte még nagyobb figyelmet, hogy Ausztrália tavaly év végén megszavazott egy törvénytervezetet, mely a fiatalkorúak mentális egészségére gyakorolt káros hatásokra hivatkozva megtiltja a 16 éven aluliak számára a közösségimédia-platformok használatát.