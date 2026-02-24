Jöhetnek az ici-pici csavarokat ici-pici Macekbe csavarozó amerikai kezek

A hazai gyártásra tett vállalásainak nagy részét valószínűleg az Apple sem gondolta egészen komolyan, amit megerősíthet az is, hogy egyelőre egyetlen termék, a Mac mini amerikai gyártása lett csupán kész tény.

Donald Trump amerikai elnök patriotizmusa alighanem komoly fejtörést okozott Tim Cook stábjának, míg végül az Apple tavaly kimatekozta, hogy a következő négy évben ötszázmilliárd dollárt fektet a hazai termelésbe.

Ettől még persze egyetlen iPhone sem fog az Egyesült Államokban készülni belátható időn belül, mert nincs az a szcenárió, amivel a termelést rövid távon át lehetne helyezni az USA-ba. És nem is elsősorban a gépek, hanem a termékekbe pici csavarokat becsavarozó dolgos amerikai kezek hiányoznak mindehhez.

Azért az ötszázmilliárd dollárnak lesz helye így is, hiszen az Apple a The Wall Street Journalnak megerősítette, hogy a Foxconn egyik houstoni gyáregységében még idén megindulhat a Mac minik gyártása, amivel a termék eladásokban betöltött szerepét nézve azért olyan nagyot nem kockáztat az Apple.

A Houstonban készülő Mac minik a tervek szerint kizárólag az amerikai piacon kerülnek majd forgalomba, minden más régiót továbbra is az ázsiai gyárak látnak majd el. A Foxconn helyi gyáraiban egyébként készültek már korábban Mac Pro-k is, ám az utóbbi években költségtakarékossági okokból leállították a gyártósorokat.