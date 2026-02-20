A Tensor chipről szivárogtathatott a Google mérnöke

Családi cselszövés bontakozott ki a keresőóriás házon belül fejlesztett processzora körül.

Az amerikai igazságügyi minisztérium (DOJ) 14 vádpontot emelt három személy ellen, akik állítólag a Google Pixel telefonokat hajtó Tensor processzorhoz fűződő érzékeny technikai információkat juttattak illetéktelen fél kezébe - jelentette a Bloomberg.

A 41 éves Samaneh Ghandali közvetlenül a keresőcégnek dolgozott mérnökként, ő még további két személlyel közösen szivárogtatta ki a bizalmas műszaki adatokat, köztük a Tensor chipek biztonsági és kriptográfiai megoldásait. A másik két vádlott közül az egyik Ghandali testvére, aki gyakornokként dolgozott a Google-nél, hozzájuk csatlakozott Ghandali férje, aki egy másik tech cég alkalmazottja volt.

Samaneh több mint 300 belsős fájlt továbbított külső szolgáltatásokon keresztül hozzáférhető csatornákra, és a kiszivárogtatott dokumentumok nem csupán a Tensor processzor alapú megoldásaira, hanem más, biztonságot és titkosítást érintő technikai tartalmakra is kiterjedtek. Az eddigi vizsgálatok szerint az üzleti titkokat más cégek munkagépeire és külföldi gépekre is sikerült eljuttatni.

Az eset különösen azért érzékeny a cég számára, mert a saját fejlesztésű Tensor processzorhoz kapcsolódó legkritikusabb know-how-ja kerülhetett illetéktelen kezekbe, mely versenyelőnyt jelent számára.

A Google belső biztonsági rendszere még 2023 augusztusában észlelte a jogosulatlan letöltéseket, majd megtette a lépéseket a hatósági eljárás megindítására. Az amerikai törvények szerint a kereskedelmi titkok eltulajdonítása és jogtalan továbbítása súlyos bűncselekménynek számít, ha az érintettek valamennyi vádpontban bűnösnek bizonyulnak akár 20 év börtönbüntetést is kaphatnak.