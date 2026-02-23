Bélgáz-figyelő alsóneművel álltak elő a kutatók

Már több mint 4000 jelentkezővel tesztelik a Marylandi Egyetem kutatói a tréfásan csak „Fitbit a bélgázokhoz” név alatt futó okos-alsóneműs projektet.

A meglehetősen találónak tűnő „Fitbit for farts”-ként emlegetik fejlesztésüket a Marylandi Egyetem (UMD) kutatói, akik egy „okos alsóneműt” készítettek a bélrendszer, egész pontosan a puffadás/flatulencia monitorozásának céljából - számolt be a Wall Street Journal a nem mindennapi projektről.

A már több mint 4000 alany bevonásával tesztelt bélmikrobiom-monitorozó technológia lelke egy szenzorral ellátott viselhető eszköz, mely folyamatosan méri viselője gáz-kibocsátását, ami a bélbaktériumok aktivitását mutatja. Utána továbbítódnak az adatok egy naponta frissülő mobilalkalmazásba, mely összefüggéseket keres azzal kapcsolatban, hogyan függnek össze a táplálkozási szokások a puffadással kapcsolatos adatokkal.

A kutatóknak van egy ambiciózus tervük is: a Human Flatus Atlas nevű adatbázist építik az összegyűjtött puffadási adatok elemzésével, aminek fő célja, hogy a gasztroenterológiai kutatásokban hasonló áttörést sikerüljön elérni, mint amit az Apple Watch jelentett a szív- és érrendszer monitorozásában. Hosszabb távon pedig a bélbaktérium-aktivitás, az étrendi mintázatok és emésztési tünetek közti kapcsolatot szeretnék feltérképezni, hogy jobb kezelési módokat fejleszthessenek ki az egészségügyi szakemberek.