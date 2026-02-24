Áttörést ért el az EUV-litográfiában az ASML

Az évtized végére jelentős mértékben felturbózhatja a fejlett félvezető áramköröket gyártó üzemek gyártási kapacitását a holland ASML technológiai áttörése, melynek alapján a levilágítóberendezésekben használt fényforrások teljesítményének növelése adja.

A Reuters exkluzív tudósítása szerint az extrém ultraibolya (EUV) litográfiai gépek jelenleg használt 600 watt teljesítményű fényforrását a mérnököknek sikerült stabilan 1 kilowattra emeleniük, a nagyobb teljesítmény pedig közvetlenül gyorsabb gyártási folyamatot tesz lehetővé.

A vállalat illetékes alelnöke, Teun van Gogh szerint a becslések alapján az újítással a gépek a jelenlegi 220 helyett 2030-ra óránként akár 330 szilíciumostyát is képesek lesznek majd megmunkálni, ami egységnyi idő alatt nagyjából 50%-os kapacitásbővülést eredményezhet az olyan, az ASML eszközeit használó chipgyártóknál, mint a TSMC, a Samsung vagy éppen az Intel.

Bérkutatás és menedzserhalál A 2026-os informatikai fizetéseken pörögtünk, aztán majdnem sikerült lebeszélni mindenkit a menedzser karrierről. A 2026-os informatikai fizetéseken pörögtünk, aztán majdnem sikerült lebeszélni mindenkit a menedzser karrierről.

Bérkutatás és menedzserhalál A 2026-os informatikai fizetéseken pörögtünk, aztán majdnem sikerült lebeszélni mindenkit a menedzser karrierről.

A várakozások szerint ez egyszersmind az egy chip előállítására levetített költségeket is lejjebb tornászhatja majd, mely a fenti gyártók számára gazdaságosabb termelést hozhat.

Az ASML gépei (és más, EUV levilágítók) a legkomplexebb, ember által alkotott eszközök közé tartoznak, gyártásukat, összeszerelésüket és működésüket pedig komplett mérnökcsapatok koordinálják, egy-egy ilyen berendezés ára pedig elérheti a több százmillió dollárt.

Az eszközök a gyártás során egy 13,5 nanométeres hullámhosszú fénysugárral "rajzolják rá" az áramköröket a szilíciumostyákra. Ennek a sugárnyalábnak az előállításához a gépek másodpercenként több tízezer óncseppet hevítenek fel lézerrel plazmaállapotúra, melyek extrém ultraibolya sugárzást bocsátanak ki magukból. A folyamat végén ezt egy komplex lencserendszer összegyűjti és a megmunkáláshoz használt fénynyalábbá formálja.

Az ASML mérnökeinek a fenti áttörést egyrészt az óncseppek számának megemelésével (másodpercenként akár százezerre), illetve a hevítéshez használt lézersugár duplázásával sikerült elérniük. A cég szerint a mostani teljesítménynövelés megnyithatja az utat a következő fokozatok felé, melyek 1,5 vagy 2 kilowattos EUV-sugárnyalábbal dolgozó levilágítógépekben testesülhetnek meg.