Érzi már vállán a HP a RAM-krízis nyomását

Azzal, hogy a memóriaárak az egekben vannak, és van még ennél feljebb, ma már valószínűleg keveseknek árulunk el bárminemű újdonságot, a memóriapiaci krízis hatásai azonban mostanra nagyon úgy tűnik, hogy a koronavírus-járványt kísérő chiphiánynál is súlyosabbak lehetnek, és valamennyi szektorba beszivárognak.

A PC-k teljes gyártási anyagköltségének már 35 százalékát teszi ki a memóriachip a laptop-piac meghatározó szereplőjének számító HP szerint, szemben az előző negyedévi 15-18 százalék közti értékkel. Ez a meglehetősen gyorsan duplázódott arány a vezetőség sejtése szerint az év végéig csak növekedni fog, így közel sem sikerült elérni a végét.

A vállalat a 2026-os első negyedéves eredménybeszámoló alkalmából osztotta meg a befektetőkkel, miként próbálja enyhíteni a csapások hatásait több oldalról is. Egyrész hosszútávú szerződéseket sikerült kötnie partnereivel, miközben új beszállítókat toboroz gyorsabb minősítési folyamattal. Az alacsonyabb logisztikai és bekerülési költségek elérése mellett a további cél a PC-konfigurációk optimalizálása. A vállalat emellett célzott árképzési intézkedésekkel próbálja egyensúlyozni az árakat, szoros együttműködésben az ügyfelekkel – fejtette ki Bruce Broussard vezérigazgató.

A HP teljes negyedéves bevétele a 2026 Q1-es időszakban 14,4 milliárd dollár volt, ami közel hét százalékos növekedést jelent az előző évhez viszonyítva. Ebből 10,3 milliárd dollár bevételt sikerült jelenteni csak a PC-s üzletágból, ami 11 százalékot nőtt éves szinten. A fogyasztók 14 százalékkal több PC-t vásároltak, mint az előző évben, ezzel 16 százalékos bevételnövekedést generálva. Az eladásokra jótékony hatással volt a Windows 11 bevezetése, ami lendületet adott a vásárlási hajlandóságnak, és a mesterséges intelligenciára felkészített PC-k iránti kereslet is tolta a szekeret, mivel a HP által eladott PC-k 35 százaléka úgynevezett AI PC volt.

Nem annyira meglepő, hogy a küszködő piacot kielégítő nyomdaipari termékekből származó bevétel két százalékkal, 4,2 milliárd dollárra esett vissza, de mégsem lehetne kudarcnak nevezni a nyomtatási üzletág negyedévét, mivel 18,3 százalékos üzemi haszonkulcsot sikerült elérni, ami jóval meghaladja a PC-k által elért öt százalékot.

A cég vezetése továbbra is fenntartja az éves kilátásokat, de már jóval óvatosabb hozzáállással. Karen Parkhill pénzügyi igazgató szerint az éves eredmények valószínűleg az előrejelzések alsó tartományát fogják súrolni, miután a vállalatnak kihívást jelent a magas haszonkulcsok fenntartása és a "viharos üzleti környezet".