Hiánycikk lett a Steam Deck a memóriahelyzet miatt

Azzal, hogy a memóriaárak az egekben vannak, és van még ennél feljebb, ma már valószínűleg keveseknek árulunk el bárminemű újdonságot, a memóriapiaci krízis hatásai azonban mostanra nagyon úgy tűnik, hogy a koronavírus-járványt kísérő chiphiánynál is súlyosabbak lehetnek. Az árrobbanás és az azzal járó ellátási bonyodalmak a PC- és mobilgyártók mellett a játékipar egyes szegmenseit is érintheti, például a konzolokat.

A Valve által kiadott Steam Deck kézikonzol az elmúlt hétben gyakorlatilag több régióban eltűnt a hivatalos kínálatból, már az Európai Unió több országában is, és világszerte egyre nehezebb hozzájutni az új példányokhoz. A cég közleménye szerint a Steam Deck további gyártását és készletszintjét nagymértékben befolyásolja a memória (RAM) és a tároló (SSD) chipek szűkös elérhetősége, ami újabb jele annak, hogyan szorul hátrányba a fogyasztói elektronikai szegmens a gyártási kapacitások átcsoportosítása miatt.

Az EU több országában, köztük Németországban, Franciaországban, Lengyelországban és több más tagállamban a Steam Deck OLED verziók jelenleg nem elérhetők a hivatalos boltokban, ugyanez a helyzet Kanadában, az USA-ban és Japánban is. Bizonyos régiókban, köztük az Egyesült Királyságban és Dél-Koreában elszórva még felfedezhetők megmaradt készletek.

Mivel a Valve megszüntette az olcsóbb, 256GB-os LCD-kijelzős Steam Deck gyártását, az utolsó készletek elfogyása után ez a modell végleg eltűnik a kínálatból. Ez egyben azt is jelenti, hogy a vásárlók már csak az OLED-verziót választhatják (már ha tudják), ami sok piacon hiánycikk. Mivel a gyártók nem tudják kielégíteni a keresletet az alkatrészhiány közepette, így nincs garancia rá, hogy a jövőben stabilan tudják tartani a készleteket, ami az árak emelkedését is magával hozhatja.

A probléma jeleinek előfutáraként a Valve jelezte, hogy a hajdanán nem túl sikeres, feltámasztott új Steam Machine bár eredetileg idén év elején jelent volna meg, de csúszik a premier, szintén a memóriahiányra hivatkozva. A közeljövőre vonatkozó hardveres tervekről egyelőre nem osztott meg sok mindent a cég, de a kockaalakú Steam Frame és a Steam Controller piacra dobását elvileg nem befolyásolják majd a körülmények, ezek a termékek 2026 első felében eljuthatnak a vásárlókhoz. A Valve mellett a Sony is jelezte, hogy bajban van: a következő generációs PlayStation rajtja is inkább 2028-2029 környékén lehet valószínű.