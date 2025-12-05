Egy kicsit megint botladozott a Cloudflare

Három héttel az előző után újabb zavar érintette az infrastruktúra-szolgáltatót, amit most gyorsan sikerült elhárítani.

Ismét ellepték az internetet a fél internet leállásáról szóló cikkek pénteken, miután nem sokkal a korábbi fiaskó után újból megbicsaklott egy fél órácskára a Cloudflare szolgáltatása. A kimaradás számos online weboldal és szolgáltatás folyamatosságát zavarta meg, elérhetetlenné vált vagy akadozott a Fortnite, a Doordash, a Shopify, a Claude, a League of Legends, a Zoom és kicsit megint használhatatlan volt a Downdetector is. A globális webes forgalom mintegy ötödét kezelő cég ezúttal viszonylag gyorsan reagált a helyzetre, amit ezúttal a Cloudflare Dashboard és a kapcsolódó API-kat érintő probléma idézett elő. Az elérhetetlen weboldalak 500-as hibakóddal hivatkoztak belsős szerverhibára.

Mivel a vállalatok harmadik féltől származó szolgáltatásokra és infrastruktúrára, például felhőszolgáltatókra és DNS-szolgáltatásokra támaszkodnak, a külső rendszerek problémái még a legfelkészültebb és legerősebb szervezetek számára is kieséseket okozhatnak.

A közelmúltbeli esetek ismét rávilágítanak arra, hogy a nagy szolgáltatók infrastruktúrája mennyire nélkülözhetetlen részévé vált manapság a mindennapi életnek. Korábbi HWSW podcastünkben, Korom Gergely Devops/Cloud Engineert is faggattuk többek között arról, hogy miért keltenek ekkora hullámokat ezek az üzemzavarok, hogyan lehet kivédekezni a hatásukat és mire lehet számítani a jövőben.