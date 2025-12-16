Nem szabadul a Simplepaytól a BudapestGO

Ma rég várt frissítést kapott a budapesti tömegközlekedés hivatalos applikációja, a BudapestGO, ám ez a fizetési folyamattal járó potenciális problémákat csak tessék-lássék oldotta meg, egyszerűsíteni pedig nem egyszerűsítette.

Tegnap mi is megírtuk a BKK közleménye alapján, hogy a budapesti tömegközlekedéshez használt BudapestGO applikációban mától elérhetővé válik az Apple Pay és Google Pay fizetési mód, ami elméletileg egyszerűbbé és robusztusabbá teszi a tranzakciókat.

Ma az applikáció frissítésével meg is jelentek az új fizetési módok a pénztár felületen, ám aki arra számított, hogy ezzel kikerül a képletből az OTP-féle Simplepay, az valószínűleg csalódni fog a végeredményt látva.

A fizetési szolgáltató ugyanis éppúgy maradt a Simplepay, mint eddig, csak mostantól a felületén keresztül már Apple Pay és Google Pay fizetéssel is ki lehet egyenlíteni a cechet.

Ezt egyébként az idén vészmegoldásként a rendszerbe pakolt Barion is tudja elég régóta, csak éppen az a baj, hogy ezzel a fejlesztéssel a fizetési folyamat aligha lesz gyorsabb és egyszerűbb, hiszen ugyanúgy meg kell hívni a Simplepay UI-t egy böngészőfelületen, mint eddig (kivéve ha valaki mentett bankkártyával fizet), ami továbbra is annyi szüttyögéssel jár, hogy nemhogy elmegy a villamos az orrunk elől, mire megveszzük rá a jegyet, hanem oda is ér a következő megállójába.