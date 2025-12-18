Saját appboltot kapott a ChatGPT

Dedikált alkalmazásbolt fogja össze a ChatGPT-vel együttműködő külsős szolgáltatásokat, az eddigi kínálat olyan appokkal bővült, mint például az Apple Music vagy a Gmail.

Az OpenAI nagy bejelentése volt ősszel, hogy közvetlenül a ChatGPT-n belül műveletek végrehajtására ad lehetőséget külsős fejlesztők által készített alkalmazásokkal. A chatbot olyan szolgáltatásokat kezdett támogatni első körben, mint a Spotify, a Canva, a Zillow, a Figma és a Coursera. Az OpenAI láthatóan az alkalmazások közti kommunikáció erősítésére fókuszál, és ezen az úton halad tovább szerdán bejelentett App Directory platformjával, ami lényegében egy alkalmazásáruház.

Kraftie karácsonyi jótékonysági adás élő karriertanácsadással A Kraftie karácsonyi különleges jótékonysági adásában civil szervezetek támogatása és élő informatikai karriertanácsadás találkozik. A Kraftie karácsonyi különleges jótékonysági adásában civil szervezetek támogatása és élő informatikai karriertanácsadás találkozik.

Kraftie karácsonyi jótékonysági adás élő karriertanácsadással A Kraftie karácsonyi különleges jótékonysági adásában civil szervezetek támogatása és élő informatikai karriertanácsadás találkozik.

Az alkalmazásbolti felület egy helyen kínálja mindazon elérhető eszközt, mely elérhető a chatbot szolgáltatáson belül. Egy lényeges változás, hogy a cég átnevezte a külsős szolgáltatásokból származó adatok szinkronizálását és használatát támogató úgynevezett konnektorokat, melyekre egyszerűen már csak appként hivatkozik.

Az új Apps könyvtárat a ChatGPT fő kezelőfelületéről lehet elérni weben és mobilon egyaránt, a korábbi beszélgetéseket és projektekre vezető linkek között, vagy közvetlenül a https://chatgpt.com/apps weboldalon keresztül. A megszokott módon az elérhető appokat kategóriákba szedve lehet böngészni, vagy célirányosan a keresőt használni.

Hogy ez miként támogatja az OpenAI-t abban, hogy üzletét végre profitábilissá tegye, egyelőre még nem tiszta. A cég a bejelentéssel együtt annyit osztott meg, hogy idővel még több monetizációs lehetőséget mérlegelnek, beleértve a megvásárolható digitális javak lehetőségét, de egyelőre a fejlesztők és a felhasználók szokásait fogják figyelni.

Via The Verge.