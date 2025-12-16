A szolgáltatók nem árulhatják el, a hatóság pedig nem árulja el, mit fog meg a pornószűrő

Január elsejével élesbe áll a magyar mobilszolgáltatóknál az az opcionális tartalomszűrő, melyekkel a felnőtt tartalmak elérése megakadályozható a fiatalkorúak eszközein. A szűrendő oldalak listáját az NMHH kezeli és nem köti a felhasználók orrára.

Ahogy arról tegnap beszámoltunk, január elsejével elindul a három országos mobilszolgáltatónál, a Magyar Telekomnál, a Yettel Magyarországnál és a One Magyarországnál az az opciós tartalomszűrési rendszer, mely a vonatkozó jogszabályok értelmében lehetőséget ad az előfizetőknek arra, hogy bizonyos felnőtt tartalmak elérését megakadályozzák a szolgáltató hálózatán keresztül.

A kiskorúak online térben való hatékonyabb védelmét szolgáló kezdeményezést a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság (NMHH) szabályozza a szolgáltatókkal kötött egyeztetést követően.

Tegnap mindenhonnan lázasan próbáltam megtudni, hogy mégis milyen oldalak válhatnak elérhetetlenné a szűrő bekapcsolását követően, de az általam megkeresett operátorok vagy kitérő választ adtak a kérdésre vagy a hatósághoz irányítottak.

Aztán befutott a jolly joker válasz magától a hatóságtól is, melynek Kommunikációs Igazgatósága közölte, hogy

A kiskorú felhasználóra tekintettel nyújtott biztonságos szolgáltatással összefüggő részletes szabályokról szóló 7/2025. (V. 30.) NMHH rendelet szerinti aktuális lista kizárólag a szolgáltatók számára érhető el.

Bár lehet ez csak játék a szavakkal, a rendelet következetesen biztonságos szolgáltatást emleget, ettől a jogszabálytól azonban az internethozzáférés legjobb esetben is legfeljebb biztonságosabb lehet majd, hovatovább a fiatalkorúakra az interneten leselkedő legnagyobb veszélyekkel tulajdonképpen nem kezd semmit.

Azokra proaktívan ott van egy egyébként szintén az NMHH által felügyelt és szintén ingyenes szolgáltatás, az Internet Hotline, melynek segítségét azok a fiatalkorúak, illetve szüleik vehetik igénybe, akik az interneten zaklatás vagy egyéb jogellenes tevékenység áldozataivá váltak.