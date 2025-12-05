Platón ragadt informatikusok klubja

Egy ambiciózusabb pályakezdő informatikus akár 5-7 év alatt el tud jutni a senior szintre, elérve akár az itthon jellemző bérplafont is. Ezen a ponton túl azonban sokan úgy érzik, hogy megrekedtek. Elsőre meglepőnek tűnhet, de mégsem az, hiszen innen mind fizetésben, mint pozícióban nehéz továbblépni, lévén a magasabb engineering besorolások, a staff vagy a principal itthon ritkaságnak számítanak. Ez lenne a mid-career krízis, ami sokakat érinthet itthon is.

A kraftie eseménysorozat támogatója a Hiflylabs.

Az adásban elhangzott hivatkozások a Discord csatornánkon érhetők el, ahol még beszélgetni is tudsz velünk, és a többi hallgatóval. Adásainkat megtaláljátok a SoundCloudon, a Spotify-on, az Apple Podcasten, a YouTube csatornánkon, és immár a YouTube Music-on is.