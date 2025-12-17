Januártól Ukrajna és Moldova is csatlakozik az EU-s roamingzónához

2026. január 1-től Ukrajna és Moldova is tagja lesz az európai roamingzónának, így ha egy magyar előfizető ezen országokból telefonál haza vagy bármelyik uniós tagállamba, a hazai díjtételekkel számolhat.

Az Európai Unió Tanácsának 2025 júliusi döntését követően Moldova és Ukrajna 2026. január 1-jétől csatlakozhat a „mobilozz úgy, mint otthon” (RLAH) rendszerhez. Ennek köszönhetően ezekben országokban az uniós polgárok – így a magyarok is –, az EU-n belül érvényes roaming-feltételekkel használhatják majd a digitális eszközeiket - emlékeztet a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság.

A roamingmegállapodások kölcsönösségi elve alapján ez a kedvezmény a moldovai és az ukrán fogyasztókat is megilleti az unió területén, beleértve a hívásokat, SMS-eket és a mobilinternetet is. Ha egy magyar előfizető ezen országokból telefonál haza vagy bármelyik uniós tagállamba, a hazai díjtételekkel számolhat, azonban ha valaki Magyarországról hívja Ukrajnát vagy Moldovát (vagy bármely más EU-s tagországot), az továbbra is nemzetközi hívásnak minősül.

A szabályozás kizárólag az Európai Unió tagállamai, valamint Ukrajna és Moldova közötti forgalomra vonatkozik. Nem érvényes azonban az Európai Gazdasági Térség nem EU-tag országaiban (Izland, Liechtenstein és Norvégia), továbbá akkor sem, ha egy ukrán SIM-kártyát használó utazik Moldovába, vagy egy moldovai SIM-kártyát használó utazik Ukrajnába. Ezekben az esetekben továbbra is a szolgáltatók által megszabott roamingdíjakat kell fizetni.

A roaming díjszabás jelenleg a három magyar mobilszolgáltatónál teljesen eltér mind Moldova, mind Ukrajna tekintetében, így a One Magyarországnál már most is az 1-es (EU-s) díjzónába sorolják a két országot, míg a Telekomnál és a Yettelnél a Moldovából indított hívások percdíja 527 és 889 (!) forint, a hívásfogadás pedig 168 és 375 forint.

Ukrajnából a telekomos előfizetők jelenleg 81 Ft-ért telefonálhatnak EU irányba, a yettelesek pedig 325 Ft-ért indíthatnak és 150 Ft-ért fogadhatnak hívást.