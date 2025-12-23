Háromszáz terabájtnyi zenét loptak el a Spotify-tól

Letöltötte az adatbázisból a Spotify legnépszerűbb zeneszámait és a hozzá tartozó metaadatokat egy magát "nyílt forráskódú könyvtárként" aposztrofáló aktivista csoport, az Anna's Archive. A mintegy 300 TB méretű katalógus már megjelent a torrentoldalakon.

Az Anna's Archive a csoport oldalán közzétett blogbejegyzés szerint nemrég fejlesztette ki azt a módszert, mellyel a Spotify-ról "nagy mennyiségben" meg lehet szerezni a tartalmakat, ami jelen esetben a szolgáltatás teljes katalógusának a 37%-át jelenti.

A csoport által kiadott információk szerint az adatbázis 15 millió előadó 58 millió albumának összesen 86 millió zeneszámát és a hozzájuk tartozó metaadatokat tartalmazza. Bár ez a platformon található tartalmak jóval kevesebb, mint a fele, az Anna's Archive szerint ez a 86 millió zene adja az összhalgatottság 99,6%-át a platformon.

Az elsősorban könyvekre és egyéb szöveges tartalmakra szakosodott, keresőoldal-szerű felépítésű Anna's Archive szerint a Spotify adatbázis az oldal zenei archívumának gerincét fogja képezni. A csoport célja a leírtak szerint az "emberi tudás és kultúra megőrzése" az emberi alkotásokon keresztül azok jellegétől függetlenül - ezzel együtt az adatbázis megszerzését és közreadását ez a magasztosnak mondott cél sem teszi legálissá.

Az ügyben tegnap a Spotify is megszólalt, a svéd zenestreaming-szolgáltató közölte, hogy azonosította és kiiktatta azokat a felhasználói fiókokat, melyek a jogellenes tevékenységben részt vettek, illetve új védelmi rendszereket állított élesbe annak érdekében, hogy a jövőben hasonló eset ne fordulhasson elő.