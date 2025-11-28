Mi ez a sok zűr a felhőben?

Egy üzemzavarnál vagy szolgáltatáskiesésnél nem feltétlenül rosszindulatú felek állnak a probléma mögött, sokszor rosszul konfigurált beállítások idézik elő a helyzetet. Október 20-án több millió felhasználó szembesült azzal, hogy elérhetetlen volt kedvenc alkalmazása, játékoldala, vagy az általa használt online banki szolgáltatás.

A problémát az Amazon Web Services-nél (AWS) felmerült üzemzavar idézte elő. Pár héttel később megbicsaklott az egyik legnagyobb globális infrastruktúra-szolgáltatócég, a Cloudflare hálózata is, mely számos szolgáltatást és weboldalt magával rántott. Érintette a szórakoztatóipart, a pénzügyi szektort, a kritikus infrastruktúrát és a mindennapi kommunikációt.

Mivel a vállalatok harmadik féltől származó szolgáltatásokra és infrastruktúrára, például felhőszolgáltatókra és DNS-szolgáltatásokra támaszkodnak, a külső rendszerek problémái még a legfelkészültebb és legerősebb szervezetek számára is kieséseket okozhatnak. A közelmúltbeli esetek ismét rávilágítanak arra, hogy a nagy felhőszolgáltatók infrastruktúrája mennyire nélkülözhetetlen részévé vált manapság a mindennapi életnek.

Vendégünket, Korom Gergely Devops/Cloud Engineert többek között arról faggattuk ebben az adásban, hogy miért keltenek ekkora hullámokat ezek az üzemzavarok, hogyan lehet kivédekezni a hatásukat és mire lehet számítani a jövőben.

Az adásban elhangzott hivatkozások a Discord csatornánkon érhetők el, ahol még beszélgetni is tudsz velünk, és a többi hallgatóval. Adásainkat megtaláljátok a SoundCloudon, a Spotify-on, az Apple Podcasten, a YouTube csatornánkon, és immár a YouTube Music-on is.