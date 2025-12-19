Akkor sem csinál semmit a postafelügyelet, ha csak jövő karácsonyra érkezik meg a csomagod

A karácsony előtti utolsó héten sorra érkeznek a rémtörténetek az összeomló hazai csomaglogisztikai szolgáltatókról - az ügyben a Gazdasági Versenyhivatal már dörgedelmesen az asztalra csapott, a postai szolgáltatókat, így a futárcégeket is felügyelő hatóság, az NMHH azonban egyelőre hallgat az ügyben.

Nem egészen három munkanap van hátra karácsonyig, és a sajtóban megjelent körképek alapján elég nagy bizonyossággal kijelenthető, hogy a hazai csomaglogisztikai hálózat lábai minimum rogyadoznak, egy-két piaci szereplő pedig már napokkal ezelőtt elesett.

Megoldás a problémára jobbára nincs, egy ilyen helyzetben ráadásul a karácsonyi ajándékokra váró egyszeri megrendelő rendkívül korlátozott jogorvoslati eszközökkel élhet csupán, esetleg elhalaszthatja a karácsonyt januárra.

Az ügy már kormányzati szintre eszkalálódott a héten, a Gazdasági Versenyhivatal (GVH) pedig dörgedelmes nyilatkozatban közölte, hogy megoldást keres a problémára (sok sikert!) és indokolt esetben "beveti a versenyjogi eszköztárát".

Viszonylag kevéssé köztudott, de a Magyarországon működő futárcégek felügyeletére egyébként nem a GVH, hanem a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság (NMHH) van kijelölve a 2012. évi CLIX. törvény (Postatv.) alapján.

Így ennél a hatóságnál kezdeményezhető úgynevezett általános hatósági felügyeleti eljárás postai ügyben. Mielőtt azonban ezen felbátorodva mindenki az NMHH-hoz fordulna jogorvoslatért, gyorsan lehűtöm a kedélyeket: a hatóság honlapján található információk szerint a szervezet csak azt vizsgálja, hogy a postai szolgáltató a Postatv. és végrehajtási rendeletei, valamint saját ÁSZF-je szerint járt-e el.

Így különösen nem rendelkezik hatáskörrel a postai szolgáltatók és ügyfeleik közötti viták eldöntésére és nem dönt a postai küldemények sérülése, elveszése vagy késése miatt felmerülő kártérítési igényekről.

Ilyen ügyekben a postai szolgáltató és az ügyfél között kötött postai szolgáltatási szerződés vitarendezésre vonatkozó szabályai az irányadók - hívja fel a figyelmet a hatóság.

Az NMHH azért nem teljesen vak a felmerülő problémákra, így tavaly októberben jelentette be, hogy hatósági ellenőrzést indít több nagy postai szolgáltatónál a kézbesítési és panaszkezelési problémák elhárítása érdekében. Az ellenőrzésről további részleteket az elmúlt több mint egy évben nem hozott nyilvánosságra a felügyeleti szerv.

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság az idén év végi csomaglogisztikai káosz kapcsán egyelőre nem szólalt meg.