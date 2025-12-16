Megy a temetőbe a Google sötét webes jelentése

Újabb funkciótól válik meg a Google, mely a visszajelzések szerint nem igazán volt alkalmas célja betöltésére.

A Google 2023 közepén kezdte el bevezetni a „Dark Web Report” (Sötét webre vonatkozó jelentés) szolgáltatást, mely arra hivatott felhívni a felhasználó figyelmét, hogy a fiókjához tartozó e-mail címet korábban esetleg már közzétették a sötét weben, ezáltal különösen kockázatos jelszavakat/e-maileket használ.

Az olyan személyes adatok, mint az e-mail címek, általában egyes szolgáltatások és platformok feltörése után landolnak a sötét weben, ahol a kiberbűnözők különböző módokon próbálják értékesíteni a lecsapolt adatcsomagokat, amik személyazonosság-lopás, banki csalás és adathalász támadások céljából hasznosíthatók más típusú adatokkal való kombinálás után. A Google fejlesztése lényegében egy vizsgálatot kínál, ami többek közt megmutatja, hogy rendszere hányszor fedezett fel egy bizonyos adatot, mikor történt a szivárgás, és milyen egyéb információk kerültek veszélybe.

A fejlesztés azonban hamarosan megy a Google hírhedt temetőjébe, melynek határidejét és okát is közölte a cég. A funkció támogatási oldala szerint januártól leáll az új sötét webes adatvédelmi incidensek keresése, míg február 16-án megtörténik a teljes kivezetés, és minden kapcsolódó adat törlődik a Google szervereiről.

Platón ragadt informatikusok klubja Egyetlen más szakma sincs, ahol olyan gyorsan el lehet érni a karrier-platóra, mint az IT. A midlife, a mid-level mellett létezik mid-career krízis is. Egyetlen más szakma sincs, ahol olyan gyorsan el lehet érni a karrier-platóra, mint az IT. A midlife, a mid-level mellett létezik mid-career krízis is.

Platón ragadt informatikusok klubja Egyetlen más szakma sincs, ahol olyan gyorsan el lehet érni a karrier-platóra, mint az IT. A midlife, a mid-level mellett létezik mid-career krízis is.

Az indoklás szerint a jelentés általános információkat tartalmazott, és a visszajelzések azt mutatták, hogy nem kínált hasznos további lépéseket. Ezért a jövőben a cég olyan eszközök fejlesztésére fordítja erőforrásait, melyek egyértelműbb, gyakorlatban végrehajtható lépéseket kínálnak adatai online védelméhez. A reddites hozzászólások is arról árulkodnak, hogy a felhasználók gyakran úgy érezték, hogy mindössze annyit tehetnek, hogy megváltoztatják a jelszavukat anélkül, hogy egyértelmű útmutatást kapnának arról, hogy mely fiókokat vagy webhelyeket érinti a probléma.