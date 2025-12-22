Kap még egy kis haladékot a Google Segéd

Az eredeti tervek szerint idén év végéig az androidos mobilkészüléke túlnyomó többségén búcsúzott volna a Google Segéd, helyét átadva a mesterséges intelligencia-alapú Gemininek, ez az ütemterv azonban most borult a keresőcég által közzétett információk alapján.

A Google tavaly év elején jelentette be, hogy korábban Bard néven ismert chatbot-szolgáltatása a jövőben a „Gemini” márka alatt folytatja tovább, ennek megfelelően elérhetővé tett Androidon és iOS-en egy új Gemini alkalmazást.

Már ezen a ponton teljesen világossá vált, hogy a Gemini előbb-utóbb teljesen a háttérbe fogja szorítani a Google Segédet (Assistant). A cég márciusban jelentette be, hogy a folyamat 2025 végéig automatikusan végbemegy majd az androidos mobilok túlnyomó részén, így a Gemini nem csak a Segéd helyébe lép, hanem ezzel párhuzamosan utóbbi eltűnik a Play Áruházból is.

A 2016-ban megjelent Google Segéd a frissített ütemterv szerint csak jövőre búcsúzhat - ha egyáltalán -, a pontos részleteket a következő hónapokban teszi közzé a folyamatról Google. A Gemini ugyanakkor továbbra is csak azokon az okostelefonokon és tableteken fut majd, melyek Android 10-et vagy újabbat futtatnak, illetve minimum 2 GB rendszermemóriával rendelkeznek.

A Gemini az év során fokozatosan egyre több okostelefon, okosóra, tablet és fejhallgató szoftverébe integrálódott szervesen, miután a platform a Google AI-stratégiájának központi részét képezi.