YouTube-ból könyvet avagy mire képes ma a vibe coding
A demóban Márk és Péter összerakott egy teljes webalkalmazást (frontendestől, backendestől) kizárólag AI-eszközök segítségével.
Megyesi Péter (L7mp) és Sági-Kazár Márk (CNCF) az IT karrier fókuszú Kraftie eseménysorozat 2025. november 17-i, AI ENGINEERING DEMO DAY című állomásán megtartott és alább megtekinthető vibe coding demójában megmutatta, hogyan lehet egy délután alatt működő prototípust csinálni.
Az app ötlete egyszerű, de látványos: bedobsz egy YouTube linket, a rendszer leszedi az audiót, leiratoztatja egy AI szolgáltatással, majd LLM-hívásokkal „könyvet” ír belőle fejezetcímekkel, összefoglalókkal, mindennel. Nem az üzleti érték a lényeg, hanem az, hogy megmutassuk, milyen gyorsan és mennyire alacsony belépési küszöbbel lehet ma AI-ra épülő alkalmazásokat fejleszteni. Egy Karpathy-poszt inspirált minket, Lovable-lal készítjük a frontendet és a designt, Cursorral pedig a backendet.
Az app ötlete egyszerű, de látványos: bedobsz egy YouTube linket, a rendszer leszedi az audiót, leiratoztatja egy AI szolgáltatással, majd LLM-hívásokkal „könyvet” ír belőle fejezetcímekkel, összefoglalókkal, mindennel. Nem az üzleti érték a lényeg, hanem az, hogy megmutassuk, milyen gyorsan és mennyire alacsony belépési küszöbbel lehet ma AI-ra épülő alkalmazásokat fejleszteni. Egy Karpathy-poszt inspirált minket, Lovable-lal készítjük a frontendet és a designt, Cursorral pedig a backendet.
