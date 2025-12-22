Rábólintott Amerika az Intel-Nvidia üzletre

Az amerikai Szövetségi Kereskedelmi Bizottság (angol neve alapján rövidítve FTC) jóváhagyta az Intel és az Nvidia közt idén szeptemberben kötött tulajdonszerzési megállapodást, ezzel a GPU-gyártó részesedést szerezhet a nehéz időszakát élő processzorgyártóban.

A felek szeptemberi megállapodása alapján az Nvidia 5 milliárd dollárt fektet az Intelbe, a két cég pedig a jövőben közösen fejleszt adatközponti és PC-piaci termékeket, ezzel erősítve egymás, illetve nem utolsósorban az amerikai chipgyártás pozícióit. A befektetéssel 4%-nyi üzletrész kerülhet az Nvidia-hoz, akkori piaci ár alatt.

A deal egyben határozott üzenet Tajvan számára is, ahol jelenleg az Nvidia és több más, gyár nélküli amerikai chiptervező termékei is készülnek: Amerika nem engedte el a saját chipgyártást és ha kell, ennek érdekében jelentős iparági összefogásra (vagy éppen összefonódásra) is hajlandó.

Az ügyletet egy hónappal azután jelentették be, hogy az Egyesült Államok 10%-nyi pakett megszerzésével az Intel legnagyobb befektetőjévé lépett elő cserébe egy már korábban odaítélt, 9 milliárd dolláros állami dotációért.

A megállapodás kapcsán korábban elhangzott, hogy az Intel a jövőben többek között olyan, kifejezetten AI-adatközpontokba szánt x86-os CPU-kat készít majd, melyek az Nvidia saját ARM-alapú megoldásai helyett kerülnek a gyártó nagy teljesítményű GPU-i mellé a célszerverekben.

A kliensgépek szegmensében pedig az Nvidia olyan GPU-kkal (GPU chipletekkel) látja majd el az Intelt, melyet a gyártó be tud építeni az asztali PC-kbe vagy noteszgépekbe szánt rendszerprocesszoraiba. Ebben a szegmensben mindez jelentősen hozzájárulhat ahhoz, hogy az x86 architektúra, illetve ökoszisztéma valamivel lassabban veszítsen teret a feltörekvő Arm -mal szemben.