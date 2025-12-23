Végleg annyi a DJI drónoknak az USA-ban

Többek között a kínai DJI-t és az Autelt is felteszi arra a listára az amerikai Szövetségi Kommunikációs Bizottság (Federal Communications Commission, azaz FCC), melyen az USA számára elfogadhatatlan nemzetbiztonsági kockázatot jelentő entitások és eszközök szerepelnek - közölte a hivatal hétfőn. Ezzel végleg pont kerülhet az ismert dróngyártó évek óta tartó kálváriájára az országban, az eszközök idővel végleg eltűnhetnek az amerikai boltok kínálatából.

Az FCC nem az import-export tevékenységet szabályozza, vagyis a behozatali tiltást nem rendelhet el, ugyanakkor a hatóság engedélye kell ahhoz, hogy a kommunikációs és egyéb elektronikai berendezéseket az amerikai üzletekben árulni lehessen. Az import tiltása az amerikai kereskedelmi minisztérium hatáskörébe tartozik, mely idén szeptemberben közölte, hogy a kínai drónokra szóló behozatali korlátozást tervez.

A hatóság döntése a már engedélyezett dróntípusokra nem vonatkozik, így a már piacon lévő modellek továbbra is forgalomban maradhatnak, illetve a felhasználók által megvásárolt drónok röptetése ezzel nem vált illegálissá.

A DJI repülő eszközei annak ellenére, hogy az Egyesült Államokban évek óta lebegtetik a márka drónjainak betiltását, az amerikai fogyasztói piac több mint felét adják.

A drónok szabályozása idén nyáron került ismét az amerikai politika célkeresztjébe, méghozzá a legfelsőbb szinten. Donald Trump júniusban írta alá azt az elnöki rendeletet, mely kifejezetten az Egyesült Államok kínai dróngyártókkal szembeni kitettségét hivatott csökkenteni, illetve azt kívánja elérni, hogy az Amerikában - különösen az állami szervek által - használt drónok Amerikában készüljenek.

A Trump-adminisztráció szerint a kínai drónok az olyan közelgő világesemények lebonyolítását veszélyeztethetik, illetve jelenthetnek a rendezvényeken résztvevők számára biztonsági kockázatot, mint a 2026-os futball-világbjanokság, melyet részben az Egyesüt Államokban szervez, illetve a 2028-as Los Angeles-i nyári olimpiai játékok.