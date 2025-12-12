Minialkalmazásokat generál a Google kísérleti AI-böngészője

A felhasználó kérései és a megnyitott lapok tartalma alapján generálna webes eszközöket a Google új böngészője, ami egy újabb merész továbbgondolása az AI-alapú böngészőknek – egyelőre természetesen még csak kísérleti fejlesztésről van szó.

A Google Labs keretében indította el új kísérleti projektjét a Google, mellyel tovább robog az AI-vezérelt böngészés és vibe coding útján. A Chrome fejlesztéséért felelős csapat bemutatta a cég legújabb böngésző-koncepcióját, amit egyelőre Disco néven emleget (a Discovery, azaz felfedezés rövidítése nyomán). Ahogy a Google fogalmaz: az új típusú böngészővel a felhasználónak nem kell egyetlen sor kódot sem írnia, természetes nyelven megfogalmazhatja, hogy milyen eszközre van szüksége egy webes feladat elvégzéséhez.

Az újfajta AI-böngésző nagy ötlete a Gemini 3 modellre épülő „GenTab” koncepció, mely interaktív webes alkalmazásokat generálna a felhasználók számára különféle feladatok elvégzéséhez. Feladattól függően a böngésző a generatív alkalmazásokra, widgetekre is javaslatot készít, tehát automatizáltan hoz létre dinamikus webes eszközöket.

Hogy éppen milyen fajta eszköz szolgálná ki leginkább a felhasználót, azt a megnyitott böngészőlapok és az abban folytatott csevegési előzmények alapján „találná” ki a böngésző. Ha valaki például egy utazást tervez Japánba, a bal oldalsávra helyezett csevegőablakban (ami egyben címsorként is viselkedik) természetes nyelven utasíthatja rá a chatbotot, hogy segítsen a tervezésben. A Disco utána megnyitja a releváns weboldalakat különböző lapokon, a GenTabs automatizáltan egy interaktív webappot generál az adott feladathoz. Ebben a példában mondjuk egy utazástervező applikációt, ami naptárat, idővonalat és térképeket is tartalmaz. De további lehetőségként említi a cég a tanulást segítő appokat, vagy kalkulátorokat is.

Ez a megközelítés hasonlít egy „vibe coding” modellre, ahol a böngésző és az AI együttműködve generálja a feladatot megoldó felületet. A folyamatban a felhasználó is aktív: a GenTab folyamatosan frissül, ahogy a felhasználó új lapokat nyit meg vagy új információkat ad hozzá a kéréshez, és aktívan szerkesztheti, finomíthatja és kiegészítheti az AI-alapú appot.

Tehát egy egyelőre még meglehetősen korai szakaszban járó elképzeléssel kacérkodik a keresőóriás, amivel nem a Chrome kannibalizálására készül, de a visszajelzések nyomán tovább fejlesztett funkciót később akár be is építheti a konkrét termékbe. A keresőcég egyelőre egy szűkebb várólistát nyitott meg azok számára, akik macOS-en szeretnék tesztelni a megoldást.

