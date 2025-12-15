Holnaptól szinte élmény lesz jegyet vagy bérletet venni a budapesti tömegközlekedésre

December 16-tól élesedik az a fejlesztés a Budapesti Közlekedési Központ saját applikációjában, a BudapestGO-ban, mellyel immár fizetési szolgáltató közbeiktatása nélkül, Apple vagy Google Pay-jel is ki lehet majd egyenlíteni a vásárlási tranzakciókat.

Vitézy Dávidnak, a budapesti Közlekedési és Városfejlesztési Bizottság elnökének pár nappal előbb jöhet a Jézuska, hiszen ő volt az a szakpolitikus, akit talán a legjobban kiakasztott az OTP csoporthoz tartozó Simplepay fizetési platform integrációja, illetve a platformmal kapcsolatos korábbi technikai problémák a Budapesti Közlekedési Központ (BKK) BudapestGO nevű applikációjában.

A politikus szeptemberben tette ki a Facebookra, hogy ígéretet kapott az alkalmazás fejlesztőitől, hogy egy későbbi frissítéssel bekerül az Apple és Google Pay fizetési lehetőség a tranzakciós oldalra.

Ez a frissítés a BKK hétvégén kiküldött tájékoztatója szerint ma késő estétől holnap reggelre virradóra fog élesedni.

A folyamat eredményeként a jegy- és bérletvásárlás a fejlesztő szerint még kényelmesebbé válik majd, ugyanakkor más fejlesztések is bekerülnek a szoftverbe, így például átláthatóbbá válik az utazástervezés és logikusabb menüstruktúrát is kap az app.

A rendszerfrissítés idején - december 15-én este 22 órától december 16-án reggel hét óráig - az applikációban nem lehet majd bérletet vagy jegyet vásárolni, illetve az útvonaltervezési funkció is akadozhat, emellett a frissítést befejezését követően újra be kell majd jelentkeznie mindenkinek az alkalmazásba.