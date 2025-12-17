A tévét is meghódítaná az Instagram

Szép lassan jönnek a rövid videók, azaz reelsek a tévéképernyőkre.

A tiktokosodó Instagram nem véletlenül tiktokosodik a saját reelnek nevezett formátumával, és nem meglepő, hogy a jövőben még nagyobb hangsúlyt kap a formátum. A rövid videókkal a Meta főleg a fiatal felhasználókat célozza meg, és a jövőben láthatóan nem csak a válogató algoritmus fejlettségén dolgozik, hanem a Reels, mint szolgáltatás elérhetőségét is kiterjeszti.

A cég bejelentette, hogy a mobilképernyőn túl is elkezdi tesztelni a televíziós élményt az „IG for TV” szolgáltatással (nem összekeverendő a 2022-ben kivezetett IGTV-vel), így a Reels videók megtekinthetők lesznek első körben az Amazon Fire TV eszközökön. Legerősebb vizuális formátumával az Instagram a tévéken keresztül erősebb pozíciót érhetne el a YouTube-al szemben, ráadásul a cég reményei szerint a felhasználók úgy válthatnak egy Reels videóra, mint ahogy a Netflixen váltogatják a tartalmakat, vagy tévécsatornákat keresnek.

Mivel az IG for TV az Instagram alkalmazásban kedvelt tartalmak alapján válogatja össze a néznivalókat, ezért a személyre szabottság adott lesz. A felhasználóknak az IG for TV-t kell összekapcsolniuk az Instagram alkalmazással, utána akár öt fiókot is hozzáadhatnak.

Az Instagram-vezér Adam Mosseri már októberben pedzegette, hogy a vállalat egy dedikált tévés alkalmazást tervez, mivel úgy érzi, komoly ziccert hagytak ki vele az elmúlt években. Ennek fényében számítani lehet rá, hogy a jövő év folyamán jelentősen kibővítik az elérhetőséget, de az ütemezéssel kapcsolatban még nem osztottak meg konkrét információkat.

