Túl tárgyilagos vagy éppen lelkes a ChatGPT? Itt a megoldás!

A ChatGPT stílusát eddig is lehetett befolyásolni bizonyos szűk keretek közt, a GPT-5.2 sokszor hűvös tárgyilagosságára érkező panaszok után ezek a lehetőségek most kibővültek.

Van aki maximális tárgyilagosságot vár el egy chatbottól, mégiscsak egy gép alapon, ugyanakkor van olyan felhasználó is, aki a bratyizgatós, közvetlenebb hangnemet szeretné előnyben részesíteni mondjuk egy ChatGPT-vel folytatott beszélgetés során is. Nem vagyunk egyformák, és ezt egyre inkább igyekeznek kiszolgálni az AI-platformok üzemeltetői is.

Az OpenAI-fél ChatGPT esetében eddig is lehetett bizonyos keretek közt - részben promptból promptból - állítgatni, hogy a robot milyen stílusban válaszoljon, most viszont tovább finomítható a társalgás négy jellemző egyedi paraméterezése által.

A chatbotnál ez a négy új jellemző a melegség, a lelkesség, illetve hogy milyen gyakran használjon fejléceket és listákat valamint emojikat a rendszer. A négy jellemzőt három fokozatban lehet állítani, alapesetben mindegyik középső állásban van, de ha ez nem felel meg valakinek, kipróbálhatja a másik két beállítási lehetőséget.

A beállításokat a felhasználói profil "személyre szabás" menüpontjában lehet elérni.