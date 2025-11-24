Egy PC árába kerülhet az új Steam Machine

Nem lesz olcsó mulatság a Valve jövö tavasszal érkező játékgépe.

November közepén mutatkozott be a hajdanán nem túl sikeres, de feltámasztott Steam Machine, ami lényegében egy konzolnak álcázott asztali gép lesz. Az eszköz 2026 elején juthat el a vásárlókhoz, de konkrét megjelenési dátumot egyelőre nem tudni, ahogy azt sem, mennyiért lehet majd megvásárolni. Utóbbi főleg azért kardinális kérdés, mert az árazás komolyan befolyásolhatja, hogy ezúttal egy jól fogyó terméket sikerül-e piacra dobni a Valve-nak, vagy a 2015-ös Steam Machine története ismétlődhet meg.

A Valve hardveres részlegének vezetője, Pierre-Loup Griffais egy podcastben sejtelmesen fogalmazva annyit árult el ezzel kapcsolatban, hogy az új Steam Machine ára nem a konzolok kategóriájában fog mozogni, a vásárlóknak megközelítőleg egy hasonló teljesítményű PC árát kell majd kicsengetniük – konkrét összegre még mindig nem derült fény. Végeredményben ez azt jelenti, hogy a gép inkább 700-900 dollár körül mozoghat a 400-500 dollár helyett, de a végösszeg a konfigurációtól is függ majd.

A gyártók a konzolok árát jellemzően az alkatrészek és a gyártással járó munka költsége alá lövik be, mivel a játékeladásokból, előfizetésekből és egyéb vásárlásokból befolyó bevételekre alapoznak – ez teszi lehetővé, hogy versenyképes áron kínálják a hardvereiket. Ez alapján az is logikusnak tűnne, hogy a főleg szoftvereladásokból profitáló Valve is egy konzol áráért kínálja a Steam Machine-t, de a cég lényegében egy előre összerakott PC-ben gondolkodik inkább, ami csalódást keltő lehet azok számára, akik egy olcsóbb konzolra számítanak.

Via Digital Trends.