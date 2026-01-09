A vártnál lassabb az iOS 26 adaptációja

Még mindig az iOS 18-at használja a legtöbb iPhone-tulajdonos.

A négy hónapja elérhető iOS 26 operációs rendszer talán a legjelentősebb ráncfelvarrás a 2013-ban kiadott iOS 7 óta az új Liquid Glass névre keresztelt dizájnnyelv miatt, ennek ellenére szokatlanul lassan adaptálják a felhasználók – derül ki a friss elemzésekből. A StatCounter által közzétett jelentés szerint 2026. januárban a világszerte aktívan használt iPhone-készülékek csak körülbelül 15-16 százaléka futtatja az iOS 26 valamelyik verzióját: az iOS 26.1 az eszközök körülbelül 10,6%-án fut, míg az iOS 26.2 a mobilok körülbelül 4,6%-át, az eredeti iOS 26.0 kiadás pedig nagyjából 1,1%-át fedi le. A nyomon követett iPhone-ok több mint 60%-a továbbra is iOS 18-at futtat, az iOS 18.7 és az iOS 18.6 önmagában az aktív eszközök többségét hajtják továbbra is.

Ez az adaptációs görbe atipikusnak tűnik az elemzőcég szerint, mivel 2025 januárjában az iPhone-ok nagyjából 63%-a futtatta az iOS 18 valamilyen verzióját körülbelül négy hónappal a megjelenése után. 2024 januárjában hasonló időablakon belül az iOS 17 körülbelül 54%-os adaptációt ért el, míg az iOS 16-nak 2023 januárjában sikerült meghaladta a 60%-ot. Ez alapján úgy tűnik, hogy az iOS 26 bevezetése láthatóan lassabban történik, mint az elődök esetében.

Az Apple továbbra is támogatja a régebbi operációs rendszereket biztonsági frissítésekkel, lehetővé téve a felhasználók számára, hogy az iOS 18-at továbbra is használhassák anélkül, hogy frissítési kényszert éreznének, ez is sokkal könnyebbé teszi a felhasználók számára a régebbi szoftverek használatát.

