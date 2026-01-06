Az okoskocka a Lego következő nagy dobása

Utólag inkább már azon lepődünk meg, hogy eddig még nem pakolták tele érzékelőkkel a legókockákat is.

Az idei CES-re megint jutott egy csokorra való a színes-szagos bejelentésekből, amihez a Lego Group is hozzájárul saját okoskockáival. A Smart Play névre keresztelt új rendszer lényegében interaktívvá okosítja fel a dán cég ismert építőjátékát, amivel a cél még szórakoztatóbbá tenni a készleteket fényekkel és hangokkal.

A rendszer fő eleme egy klasszikus 2x4-es méretű okoskocka (Smart Brick), aminek a teteje átlátszó és egyes szettekbe applikálva lép működésbe. A 2x2-es úgynevezett NFC-s smart tag okoscímkék feladata, hogy „megmondják” a kockáknak, hogyan viselkedjenek egy adott készletben úgy, hogy a játékmenethez illeszkedjenek. Egy helikopterépítő készletben a smart tagek például azért felelnek, hogy az okoskocka propellerhangokat adjon ki, vagy világítson, amivel a Lego szerint a készlet „életre kel”.

Az okoskockákat egy ASIC-chip működteti, mely mágnesesen pozicionálja be a közelben lévő smart tageket, emellett rendelkezik miniatűr hangszóróval, gyorsulásmérővel és LED-ekkel. A Smart Brick elemek egymással való kommunikációjához a Lego kifejlesztette a BrickNet nevű Bluetooth-on alapuló protokollt is, mely titkosítást és adatvédelmi fejlesztéseket kapott a biztonságos használathoz. A rendszer elemeinek párosításához egyébként semmilyen beállításra nincs szükség, mert azok automatikusan felismerik egymást, így a játék rögtön használatba vehető. Az energiaellátást vezeték nélküli töltéssel oldja meg a Lego, egy speciális töltőpadra lehet majd egyszerre több kockaelemet csatlakoztatni.

A vásárlók először két Star Wars franchise-ra építő készletben találkozhatnak először a Smart Play rendszerrel, melyek március elsején kerülnek piacra.