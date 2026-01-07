Nem tud leállni a bizarr notebook-koncepciókkal a Lenovo

Lenovo az idei CES-en újabb notebook-koncepciókat szabadított a világra, melyek könnyen lehet, hogy soha nem érik meg a piaci bevezetést, arra azonban mindenképpen jók, hogy feltűnést keltsenek egy ilyen eseményen.

A Lenovo azon túl, hogy a PC-piac első számú szereplője, tele van kísérletező kedvű mérnökökkel, a menedzsment pedig úgy tűnik, hagyja is ezeknek a mérnököknek, hogy játsszanak kicsit és időnként meg is mutassák a nagyközönségnek, hogy mit raktak össze a műhelyükben - hogy aztán ezekből a koncepciókból végső esetben akár egy-egy piacképes termék is kinőjön.

A cég az idei CES-en sem fukarkodott a különböző notebook-koncepciókkal, melyek viszonylag régóta arról szólnak, hogy a hajlítható kijelzőket miként lehetne felhasználni ebben a termékszegmensben úgy, hogy annak értelme is legyen és az árak se feltétlenül szálljanak el közben az egekbe.

A kijelzők az ilyen koncepciók esetében jellemzően feltekercselhetők, mint például a Legion Pro Rollable esetében, mely egy olyan gaming notebook-prototípus, aminek a megjelenítője két oldalt ki tud nyílni, ezzel a kijelző képátlója 16 és 24 hüvelyk között változtatható.

Aztán itt a ThinkPad Rollable XD Concept, melynek kijelzője az elképzelések szerint alapesetben átnyúlik a panel hátlapjára is, speciális mechanikának köszönhetően azonban a 13,3 hüvelykes kijelzőből bármikor egy magasabb, 15,9"-es panel varázsolható - hasonlóan az egyébként már piacra került ThinkBook Plus Gen 6 rollable változathoz, illetve a ThinkBook Flip koncepcióhoz.

Végül a Lenovo az Auto Twist notebookkal visszatér egy a tableteket jóval megelőző formátumhoz, az ős-convertible-hez, melynél a zsanér középen található és képes a vízszintes síkban 180 fokban elforogni. Az Auto Twist ezt a formátumot némi motorizált automatikával fűszerezi meg, így képes mindig automatikusan a felhasználó felé fordulni, ami állítólag prezentáció tartásakor jöhet jól, valamint ha a gépet lecsukták, némi kopogtatásra ki tudja nyitni magától a kijelzőt.

Ez utóbbi egyébként már nem koncepció többé (az első prototípus éppen egy évvel ezelőtt prezentálták a CES-en), hanem ha minden jól megy, júniustól bárki megvásárolhatja magának 1650 dolláros induló ártól.