Amire 35 éve várnak a Schwarzenegger-rajongók: itt az okos műköröm

Az okoseszközök a kozmetikai iparba is utat találnak, illetve találtak maguknak, ahogy azt az idei CES-en is kiválóan demonstrálták az iPolish műkörmei.

A mainstream számára a színét változtató műköröm egyáltalán nem újdonság, hiszen ki ne emlékezne az 1990-es Total Recall (magyarul Emlékmás) egyik jelenetére, melyben a Rekall nevű cég recepciósa egy KATÓDSUGÁRCSÖVES monitor előtt ülve éppen egy stylushoz hasonló izével színezgeti át a műkörmeit, amikor betoppan Douglas Quaid, vagyis Arnold Schwarzenegger.

FUTURISTIC MANICURE Még több videó

Nagyjából harmincöt évvel a film bemutatóját követően a színváltós műkörmökből valóság lett, az idei CES-en ugyanis a valaha volt talán legidiótább nevű cég, az iPolish bemutatta azokat a műkörmöket, melyek a bio-körmökre ragasztva utólag képesek megváltoztatni a színüket.

Color-changing 'iPolish' smart nails unveiled at CES 2026 | REUTERS Még több videó

2026: ez a választás az IT munkaerőpiacot is megbolygatja Évindító adásunk tradicionálisan az IT munkaerőpiaccal kapcsolatos 2026-os prognózisainkat foglalja keretbe. Évindító adásunk tradicionálisan az IT munkaerőpiaccal kapcsolatos 2026-os prognózisainkat foglalja keretbe.

2026: ez a választás az IT munkaerőpiacot is megbolygatja Évindító adásunk tradicionálisan az IT munkaerőpiaccal kapcsolatos 2026-os prognózisainkat foglalja keretbe.

Ehhez azonban nem egy sylus, hanem egy furcsa, dokkolószerű kütyübe kell bedugni a körömvéget, ami nagyjából öt másodpercen belül átszínezi a műkörmöt a felhasználó által egy okostelefon segítségével előzetesen konfigurált színre.

A rendszer pontos működését nem kötötte a nyilvánosság orrára az iPolish, azt viszont igen, hogy a két szettet plusz a dongle-t tartalmazó okos műköröm 95 dollárba fog kerülni, amikor várhatóan idén nyáron piacra kerül.

Via Engadget, Reuters.