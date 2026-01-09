Amire 35 éve várnak a Schwarzenegger-rajongók: itt az okos műköröm
A mainstream számára a színét változtató műköröm egyáltalán nem újdonság, hiszen ki ne emlékezne az 1990-es Total Recall (magyarul Emlékmás) egyik jelenetére, melyben a Rekall nevű cég recepciósa egy KATÓDSUGÁRCSÖVES monitor előtt ülve éppen egy stylushoz hasonló izével színezgeti át a műkörmeit, amikor betoppan Douglas Quaid, vagyis Arnold Schwarzenegger.
Nagyjából harmincöt évvel a film bemutatóját követően a színváltós műkörmökből valóság lett, az idei CES-en ugyanis a valaha volt talán legidiótább nevű cég, az iPolish bemutatta azokat a műkörmöket, melyek a bio-körmökre ragasztva utólag képesek megváltoztatni a színüket.
Ehhez azonban nem egy sylus, hanem egy furcsa, dokkolószerű kütyübe kell bedugni a körömvéget, ami nagyjából öt másodpercen belül átszínezi a műkörmöt a felhasználó által egy okostelefon segítségével előzetesen konfigurált színre.
A rendszer pontos működését nem kötötte a nyilvánosság orrára az iPolish, azt viszont igen, hogy a két szettet plusz a dongle-t tartalmazó okos műköröm 95 dollárba fog kerülni, amikor várhatóan idén nyáron piacra kerül.
