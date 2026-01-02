2026: ez a választás az IT munkaerőpiacot is megbolygatja

Az idei választás sok szempontból vízválasztó lehet az IT munkaerőpiacon, hatása jóval túlmutathat azokon, akik az államnak vagy kormányközeli vállalkozásoknak dolgoznak, hiszen számos egyéb kedvező és kedvezőtlen trend elindítója is lehet.

Természetesen azonban nem állunk meg itt a jóslatokban! Állandó újévi vendégünkkel, Gagyi Benedekkel (SEON) beszélgetünk még a 2026-os IT álláspiac kilátásairól, sima és shadow AI-ról, a technológiai diverzitás várható csökkenéséről, generalistákról és juniorokról, a bértranszparencia júniusi megérkezéséről, és arról hogyan lettek a nagybetűs IT-sokból átlagos munkavállalók. Utólagosan pedig leszögeznénk, a Raiffeisenről a látszat ellenére sem beszélgettünk.

A kraftie eseménysorozat támogatója a Hiflylabs.

