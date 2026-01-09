Az inflációkövető díjkorrekció miatt büntetett a GVH

Megbírságolta a Vodafone Magyarország Zrt. jogutódját, a One Magyarországot a Gazdasági Versenyhivatal (GVH), amiért a távközlési cég 2022 októberétől 2024 májusáig jogsértő módon (nem) tájékoztatta előfizetőit az éves inflációkövető díjkorrekció egyes feltételeiről - jelentette be a hatóság pénteken.

A most lezárult eljárásban a Gazdasági Versenyhivatal azt vizsgálta, hogy a Vodafone Magyarország Zrt. díjkorrekcióval kapcsolatos tájékoztatási gyakorlata megfelelt-e a vonatkozó fogyasztóvédelmi előírásoknak. Különös tekintettel az olyan kereskedelmi kommunikációkra, amelyekben a Vodafone hűségidős csomagokat azok havidíjával együtt népszerűsített, anélkül, hogy a fogyasztók számára észlelhető módon, időszerűen feltüntette volna azt a körülményt is, hogy a hűségidő alatt évente egyszer inflációs díjemelésre sor kerülhet.

A GVH vizsgálata feltárta, hogy a Vodafone a 2022. augusztus 8-tól hatályos ÁSZF-módosítás alapján bevezetett, és első ízben a 2023. január 1-től alkalmazott inflációs díjkorrekcióval kapcsolatos tájékoztatási gyakorlata a fogyasztók számára megtévesztő volt.

A témában kiadott közlemény szerint a cég 2024 májusáig úgy alakította ki kereskedelmi gyakorlatát, hogy a várható fogyasztói értelmezést figyelmen kívül hagyta, így a fogyasztók a reklámok alapján nem kaphattak objektív képet az általuk a hűségidőszak alatt fizetendő ár mértékéről, mivel nem kaptak tájékoztatást az évente egyszer egyébként jogszerűen érvényesíthető díjemelésekről.

A Vodafone ugyanis úgy hirdette hűségszerződéseit, hogy azokban gyakran a havidíjat is feltüntette, anélkül, hogy jól észlelhetően utalt volna az áremelés lehetőségére. Így a fogyasztók abban a hiszemben köthettek (újabb) hűségszerződést a szolgáltatóval, hogy díjaik nem fognak változni, miközben valójában ez nem így volt.

A GVH közleménye kitér rá, hogy a jogutód mindenben együttműködött a hatósággal, elismerte a jogsértést és jogorvoslati jogáról lemondott, a tulajdonviszonyok változásáról, azaz a jogutódlás létrejöttének körülményeiről azonban nem tesz említést a hatóság közleménye.

A Vodafone Magyarország felvásárlása 2023. január 31-én zárult le, a cég többségi tulajdona ekkor a 4iG Csoporthoz került, kisebbségi részesedése pedig az államhoz, vagyis a határozatban megállapított jogsértés időtartamának jelentős részében már magyar tulajdonban volt a távközlési cég, mely egy éve cserélte le a Vodafone márkanevet One-ra.